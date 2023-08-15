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«Сенкью, сэр»: военные показали видео осмотра сухогруза в Черном море

Минобороны показало видео осмотра сухогруза в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине

«Сенкью, сэр»: военные показали видео осмотра сухогруза в Черном море
Video

Минобороны опубликовало видео, на котором видно, как российские военные провели осмотр сухогруза «Сукра Окан» в Черном море. Об инциденте стало известно 13 августа — военные сообщали, что сухогруз шел в украинский порт Измаил. Его заметил российский патрульный корабль «Василий Быков». Капитан сухогруза не отреагировал на требование остановиться для досмотра корабля, и российские военные открыли предупредительный огонь. После этого на судно с вертолета высадилась группа военных, которые провели осмотр.

На видео, которое опубликовало Минобороны, видно, как вертолет подлетает к кораблю. Дальше военные проходят по каютам, приходят на мостик. Дальше на видео виден диалог с капитаном корабля. На видео российский офицер расспрашивает его, почему тот не остановился после требования. Капитан отвечает, что просто не понял запроса от российских военных. В конце российский военный благодарит моряков.

Теги
Минобороны Украина Черное море судно инспекция
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Военные открыли предупредительный огонь из-за сухогруза в Черном море
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