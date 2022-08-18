В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Близ границы с Украиной загорелся склад боеприпасов, погибших нет, причина пожара неизвестна, сообщил Гладков. Два дня назад пожар произошел на складе боеприпасов в Крыму, власти объяснили это «диверсией» и «агентурой» из Киева

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В районе села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, погибших и раненых нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», — написал он.

Село Тимоново находится на юго-востоке Белгородской области. До границы с Харьковской и Луганской областями Украины от него около 30 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

«Нахожусь в поселке Пятницкое, до Тимоново примерно 25–30 км. Уже минут 50 слышны взрывы, видно зарево и дым. Машину качает, забор трясется. Взрывы частые, не останавливаются. Насчет эвакуации ничего не знаю», — сообщил РБК житель Валуйского района Валерий.

16 августа боеприпасы взорвались на временном складе под крымским Джанкоем, глава республики Сергей Аксенов сообщил о двух пострадавших, Следственный комитет завел уголовное дело (статья УК не уточнялась). Причиной произошедшего стала диверсия, заявили в российском Минобороны. «Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет», — рассказали в министерстве. «Агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться», — заявил затем председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

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Ранее днем 18 августа Гладков сообщил о случаях обнаружения мин ПФМ-1 «Лепесток» в приграничной с Украиной территории Шебекинского городского округа. Глава региона отметил, что они были разбросаны «в большом количестве», сейчас их убирают.

В Белгородской области действует высокий, желтый, режим террористической опасности, в начале августа его снова продлили на две недели — до 22-го числа. Школы в приграничных с Украиной пяти районах закрыты, вопрос безопасности жителей Белгородской области обсуждался 8 августа на встрече Гладкова с Путиным.