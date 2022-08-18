В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 16:20
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 21:40
В Керчи сработали системы ПВО Политика, 21:29
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 21:17
Оперштаб остановил публикацию данных об уровне коллективного иммунитета Общество, 21:08
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 20:54
«Фосагро» определился с дивидендами. Доходность может составить почти 10% Инвестиции, 20:44
Футболист сломал ногу на первой минуте стартового матча чемпионата Италии Спорт, 20:40
Зеленский ввел мораторий на повышение «коммуналки» Политика, 20:33
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов Политика, 20:32
«Классика и качество всегда выигрывают»: Алена Долецкая о трендах в моде РБК и Charuel, 20:31
Байден выделит $80 млрд американским налоговикам Политика, 20:22
В Латвии снесли памятник советскому дипкурьеру Теодору Нетте Политика, 20:20
Почему обвалился стейблкоин HUSD. Два мнения Крипто, 20:13
Дзюба подписал контракт с лидером чемпионата Турции Спорт, 20:10
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Близ границы с Украиной загорелся склад боеприпасов, погибших нет, причина пожара неизвестна, сообщил Гладков. Два дня назад пожар произошел на складе боеприпасов в Крыму, власти объяснили это «диверсией» и «агентурой» из Киева

Video

В районе села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, погибших и раненых нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», — написал он.

Село Тимоново находится на юго-востоке Белгородской области. До границы с Харьковской и Луганской областями Украины от него около 30 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

«Нахожусь в поселке Пятницкое, до Тимоново примерно 25–30 км. Уже минут 50 слышны взрывы, видно зарево и дым. Машину качает, забор трясется. Взрывы частые, не останавливаются. Насчет эвакуации ничего не знаю», — сообщил РБК житель Валуйского района Валерий.

16 августа боеприпасы взорвались на временном складе под крымским Джанкоем, глава республики Сергей Аксенов сообщил о двух пострадавших, Следственный комитет завел уголовное дело (статья УК не уточнялась). Причиной произошедшего стала диверсия, заявили в российском Минобороны. «Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет», — рассказали в министерстве. «Агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться», — заявил затем председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Путин предложил белгородскому губернатору обсудить вопросы безопасности
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Пять упражнений для красивой осанки
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого
Статьи
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Статьи

Ранее днем 18 августа Гладков сообщил о случаях обнаружения мин ПФМ-1 «Лепесток» в приграничной с Украиной территории Шебекинского городского округа. Глава региона отметил, что они были разбросаны «в большом количестве», сейчас их убирают.

В Белгородской области действует высокий, желтый, режим террористической опасности, в начале августа его снова продлили на две недели — до 22-го числа. Школы в приграничных с Украиной пяти районах закрыты, вопрос безопасности жителей Белгородской области обсуждался 8 августа на встрече Гладкова с Путиным.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева
Вячеслав Гладков Белгородская область склад боеприпасов пожары
Материалы по теме
К тушению места взрывов боеприпасов в Крыму привлекут вертолеты
Политика
Госдума решит вопрос о внеочередном заседании по Украине в понедельник
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter