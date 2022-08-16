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Близ села на севере Крыма взорвались боеприпасы

Рядом с селом Майское на севере Крыма взорвались боеприпасы, жителей эвакуируют
В Минобороны заявили, что на площадке, где хранились боеприпасы, произошел пожар, серьезно пострадавших нет. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов

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Жителей села Майское на севере Крыма эвакуируют из-за детонации боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации поселения.

«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — уточнил собеседник агентства.

Представитель администрации уточнил, что часть жителей Майского выехали оттуда на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть село, власти готовы вывезти на автобусах.

На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов, но подробностей инцидента пока не привел. «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция «после сильного хлопка», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, взрыв произошел в 6:00.

Подстанция 330 кВ «Джанкой» была введена в эксплуатацию в 1964 году. В 2017-м на ней провели замену оборудования. Эта подстанция считается одним из ключевых энергоузлов Крымского полуострова.

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Позже Минобороны сообщило о возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов. Серьезно пострадавших нет, причины выясняются.

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Фото:DPA / ТАСС

9 августа рядом с поселком Новофедоровка, где расположен военный аэродром Саки, также произошла детонация боеприпасов. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости» в военном ведомстве, причиной тому считают нарушение правил пожарной безопасности.

В результате взрывов погиб один человек, еще 14 пострадали. Власти оценили ущерб в 200 млн руб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Жительница Сак тогда рассказала РБК, что было слышно семь «очень сильных взрывов». По словам еще одной жительницы города, Светланы, она «очень отчетливо» ощутила не менее 15 взрывов. Очевидцы рассказывали, что взрывной волной в некоторых зданиях выбило окна. «В один из взрывов даже качнуло дом, девятиэтажку», — говорила РБК местная жительница.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
Анастасия Серова
Крым боеприпасы Сергей Аксенов Военная операция на Украине
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