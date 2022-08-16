Минобороны назвало взрывы под Джанкоем диверсией
Взрывы боеприпасов на временном складе под Джанкоем в Крыму произошли в результате диверсии, заявили в Минобороны России.
«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).
В Минобороны добавили, что принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии.
Взрывы на временном складе боеприпасов в районе населенного пункта Майское начались около 6:15 мск. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате инцидента пострадали два человека. «Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны, Росгвардии, экстренные службы», — утверждал глава региона.
В Минэнерго сообщили «РИА Новости», что из-за взрывов в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, однако пожар был быстро локализован.
Подстанция 330 кВ «Джанкой» была введена в эксплуатацию в 1964 году. В 2017-м на ней провели замену оборудования. Эта подстанция считается одним из ключевых энергоузлов Крымского полуострова.
По словам советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, в результате разлета боеприпасов также был «незначительно поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя». После этого Аксенов сообщил, что власти Крыма изменят маршрут поездов: они будут останавливаться на станции Владиславовка, затем пассажиров будут пересаживать на автобусы.
9 августа рядом с поселком Новофедоровка, где расположен военный аэродром Саки, также произошла детонация боеприпасов. Тогда источники «Интерфакса» и «РИА Новости» в военном ведомстве утверждали, что причиной стало нарушение правил пожарной безопасности.
В результате взрывов погиб один человек, еще 14 пострадали. Власти оценили ущерб в 200 млн руб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.