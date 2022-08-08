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Путин предложил белгородскому губернатору обсудить вопросы безопасности

Президент Путин предложил белгородскому губернатору Гладкову обсудить вопросы безопасности

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Президент Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить вопросы безопасности. Трансляцию встречи вел РБК.

«Вячеслав Владимирович, я знаю, что вы хотели бы рассказать об итогах работы за последнее время, ну и, конечно, обсудить вопросы безопасности», — обратился Путин к Гладкову.

Белгородская область расположена на границе с Украиной. Приграничные территории региона с начала военных действий неоднократно подвергались обстрелам. С 11 апреля в области введен режим высокой («Желтой») террористической опасности, в последний раз он был продлен 8 августа до 22 августа.

В начале августа власти региона приняли решение о временном закрытии школ и детских садов в пяти районах Белгородской области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне. Дети продолжат учебу в других учреждениях.

В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах
Общество
Фото:Владимир Мельников / Global Look Press

В ночь на 3 июля Белгород подвергся обстрелу. Минобороны сообщало, что по городу был нанесен удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека — один россиянин и трое граждан Украины. Еще несколько человек пострадали. Были повреждены многоквартирные и частные дома. 

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В середине июля квадрокоптер сбросил в здание библиотеки в городе Грайворон в 9 км от границы самодельное взрывное устройство. Под обстрелами в Белгородской области также оказывались села Нехотеевка, Журавлёвка и Середа. 

Теги
Белгородская область Владимир Путин
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В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах
Общество
Белгородский губернатор продлил режим высокой террористической опасности
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