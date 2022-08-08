Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков продлил желтый уровень опасности на две недели

Фото: vvgladkov / Telegram

Желтый, высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 22 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Желтый уровень террористической опасности продлен еще на две недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа», — написал Гладков.

Повышенный уровень террористической опасности введен в регионе с 11 апреля на фоне военной операции России на Украине и случаев обстрела населенных пунктов. 24 июля глава Белгородской области в очередной раз продлил его на две недели, до 8 августа.

Об обстрелах региона в последний раз Гладков сообщал 20 июля. Тогда были обстреляны села Журавлевка и Нехотеевка. В последней погиб местный житель, были повреждены четыре дома, забор и сельский клуб. В Журавлевке видимых повреждений не обнаружили.

Кроме введения повышенного уровня террористической опасности власти региона решили ограничить работу школ и детских садов с 1 сентября в Белгородском и Шебекинском районах, округах Красная Яруга, Грайворон, Борисовка. Эти районы граничат с находящимися под контролем властей Украины Сумской областью и частью Харьковской области. Однако в четырех приграничных муниципальных образованиях — Вейделевке, Волоконовке, Валуйках и Ровеньках учебный год начнется в привычном формате.