В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах

Учебный год не начнется в районах Белгородской области, приграничных к контролируемым Киевом Харьковской и Сумской областям Украины, сообщил губернатор Гладков. Он пояснил такое решение требованиями безопасности

Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

Школы и детские сады в пяти районах Белгородской области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне, будут временно закрыты, дети продолжат учебу в других учреждениях, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о Белгородском и Шебекинском районах, округах Красная Яруга, Грайворон, Борисовка. При этом в четырех других приграничных муниципальных образованиях — Вейделевка, Волоконовка, Валуйки и Ровеньки — учебный год начнется с 1 сентября в привычном формате.

«Надеюсь, вы согласитесь, что вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребенка и каждого взрослого — безусловный приоритет в нашей деятельности», — подчеркнул Гладков.

Таким образом, школы и детские сады будут закрыты в районах, которые граничат с находящимися под контролем властей Украины Сумской областью и частью Харьковской области. Образовательные учреждения, расположенные вблизи занятой российскими войсками территории, откроются 1 сентября.

Военная спецоперация России на Украине началась более пяти месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Власти Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов неоднократно сообщали с того времени об обстрелах и ударах беспилотников. В частности, в середине июля квадрокоптер сбросил в здание библиотеки в городе Грайворон самодельное взрывное устройство. Ряд населенных пунктов из-за частых обстрелов были расселены, однако 20 июля в расселенной Нехотеевке погиб мужчина.

В Белгородской области с середины апреля введен высокий уровень террористической опасности, его в конце июля снова продлили до 8 августа. До этого же дня в регионе запрещено запускать петарды, салюты и фейерверки.