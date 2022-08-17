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Власти Крыма заявили об «активизации агентуры» Киева после ЧП в Джанкое
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, комментируя взрывы на складе боеприпасов в поселке Азовский Джанкойского района, заявил об активизации «агентуры террористического киевского режима». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому», — сказал Константинов.
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