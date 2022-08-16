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СК завел уголовное дело после диверсии на складе боеприпасов в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело после диверсии в Джанкойском районе Крыма, в результате которой произошли взрывы на временном складе боеприпасов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По какой именно статье возбуждено дело, в ведомстве не уточнили.

На севере Крыма ввели режим ЧС после диверсии на складе боеприпасов
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По данным следствия, в результате «противоправных действий» были повреждены военный склад, а также линии электропередачи, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов. Министерство обороны назвало инцидент диверсией.

Взрывы на временном складе боеприпасов в районе населенного пункта Майское прогремели около 6:15 мск. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате инцидента пострадали два человека. Власти проводят эвакуацию. На севере Крыма введен режим ЧС.

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В Минэнерго сообщили «РИА Новости», что из-за взрывов в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, однако пожар был быстро локализован.

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