Минобороны России заявило о планах Киева устроить провокацию на ЗАЭС

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Киев готовит «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС 19 августа, в период визита на Украину генсека ООН Антониу Гуттериша, говорится в заявлении Министерства обороны России. В результате этой провокации «Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции», полагают в Москве.

«Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС. Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны», — заявили в Минобороны.

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