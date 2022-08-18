Президент Турции Эрдоган встретился с президентом Украины Зеленским во Львове

Эрдоган начал встречу с Зеленским во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове, сообщают CNN Türk и Hürriet.

CNN Türk отмечает, что они встретились во дворце Потоцких — памятнике архитектуры, расположенном в центре города.

Эрдоган вылетел на Украину сегодня утром. Его самолет приземлился в польском аэропорту Жешув, оттуда турецкий президент направился во Львов.

Помимо встречи с Зеленским в рамках визита планируются трехсторонние переговоры с украинским президентом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На этой встрече они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке, а также выполнение «зерновой сделки». В частности, Гутерриш планирует посетить один из портов Одессы.

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