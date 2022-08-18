Минобороны описало последствия катастрофы на Запорожской АЭС для Европы

Катастрофа на Запорожской АЭС приведет к значительным последствиям для Европы, предупреждает Минобороны России, в том числе к миграционному и энергетическому кризисам. Ранее ведомство заявило, что Киев готорвит провокацию на АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Американские эксперты оценивают последствия прямых ударов по Запорожской АЭС как «минимальные», однако на самом деле катастрофа на атомной электростанции будет иметь огромные последствия для Европейских стран, считает Минобороны России.

Если произойдет отказ резервных дизель-генераторов и мобильных насосов и разрушатся реакторы, на самой большой в Европе атомной станции произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые затем распространятся на сотни километров.

«Такая чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда Европейских профильных организаций», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство обороны России также сообщило, что осведомлено о планах Киева устроить провокацию на атомной станции и обвинить в катастрофе Москву.

По данным ведомства, наносить артиллерийские удары по территории Запорожской АЭС планируют подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с огневых позиций в городе Никополь и Марганец. Однако вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные силы, указывает Минобороны. Ведомство также подчеркнуло, что в районе станции и на ее территории нет тяжелых вооружений российских войск.

Провокация может быть совершена уже 19 августа, в ходе визита Генсека ООН Антониу Гуттериша на Украину, следует из публикации ведомства. «Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных Сил России в ядерном терроризме», — считает Минобороны.

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Запорожская АЭС — самая мощная в Европе. Она расположена на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар Запорожской области Украины. Российские военные контролируют южную и центральную части этой области, в том числе Энергодар и территорию самой АЭС. В регионе действует временная военно-гражданская администрация. При этом станцией управляют украинские операторы.

Ведомство также указало, что с 18 июля АЭС «подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины» из РСЗО и артиллерии. К 18 августа станцию и город Энергодар обстреляли 12 раз, зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов, применены 5 дронов-камикадзе, говорится в публикации.

В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения атомной станции, заявили в Минобороны.

Если обстрелы станции не прекратятся, Россия может рассмотреть вопрос о выводе в «холодный резерв» 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС, указывает ведомство.