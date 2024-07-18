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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил, что предложенный им мирный план «движется хорошо»

Премьер Венгрии Орбан: мирный план по Украине движется хорошо
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан заявил, что ЕС не исполнитель внешней политики США. Ранее венгерский премьер посетил с «мирной миссией» Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В Евросоюзе к его визитам отнеслись критически
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Leah Millis / Reuters)

Предложенная Венгрией мирная инициатива по Украине «движется хорошо», заявил журналистам премьер-министр страны Виктор Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества. Трансляция велась на YouTube-канале Evening Standard.

«Мы хорошо продвигаемся с ней [мирной инициативой]... Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Европейский союз — это не [исполнитель] внешней политики США», — сказал Орбан.

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Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters

К Венгрии с июля перешло председательство в Евросоюзе. Сразу после этого Орбан посетил с официальным визитом сначала Киев, затем Москву, где провел переговоры с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Зеленскому премьер предложил задуматься о прекращении огня для начала переговоров с Россией; тот отказался. А по итогам переговоров с Путиным Орбан сделал вывод, что позиции Москвы и Киева далеки и требуется «очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению конфликта.

Затем венгерский премьер посетил Пекин, а завершающей частью «мирной миссии» стала поездка в Вашингтон на саммит НАТО. Он также встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом, вновь выдвинутым республиканцами в качестве кандидата. По словам Орбана, тот готов «немедленно» выступить в качестве мирного посредника в конфликте России и Украины, если будет избран главой страны в ноябре.

По итогам поездок Орбан направил лидерам ЕС письмо, в котором заявил, что Европа должна выступить с мирной инициативой, не дожидаясь такого шага от США. В Евросоюзе к его действиям отнеслись критически. Там заявили, что поездка в Россию была личной инициативой премьера и что у него нет мандата ЕС на переговоры об Украине. После этого ЕС принял в отношении Венгрии ряд мер: так, коллегия Еврокомиссии не посетит страну, после того как та стала председателем в Евросовете, хотя такая поездка — традиционное мероприятие. Кроме того, ряд депутатов Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС. Как писала Politico, Евросоюз также собирается «бойкотировать» встречу глав МИДов в Будапеште в августе.

В Кремле не раз заявляли, что Россия готова к переговорам с учетом сложившихся реалий на земле. Там также сообщили, что не получали текст мирного плана Орбана, но знакомы с основными параметрами видения венгерского премьера после встречи в Москве. Комментируя реакцию Запада, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: «Вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать какие-либо его полномочия на этот счет».

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Виктор Орбан Венгрия мирное урегулирование мирный план Украина Военная операция на Украине
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

политик
31 мая 1963 года
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