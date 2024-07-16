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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал о предложении Орбана восстановить отношения России и ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия призвала к нормализации отношений ЕС и России, а также предупредила о грядущей интенсивности в боевых действиях, выяснил Bild. Путин говорил о готовности восстанавливать диалог «без всякого высокомерия, чванства»
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгерский премьер Виктор Орбан предложил председателю Евросовета Шарлю Мишелю возобновить дипломатические отношения с Россией, начать «политическое наступление» на Глобальный Юг, чье «уважение к нашей позиции по войне на Украине мы потеряли», пишет Bild.

Еще одним предложением стало начало диалога с Китаем по вопросу «конференции мира».

«Очевидно, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится», — считает Орбан.

По его мнению, нынешний президент США не изменит политику по отношению к российско-украинскому конфликту, но Дональд Трамп сразу же после возможной победы на выборах «будет готов выступить в качестве посредника по мирному урегулированию», у него есть «подробные и основательные планы на этот счет».

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Виктор Орбан

Венгрия в июле заняла символический пост председателя Евросовета, в начале месяца Орбан отправился с необъявленными визитами в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Лидеры Евросоюза осудили поездку Орбана в Москву, объясняя, что не давали ему полномочий вести переговоры от имени ЕС.

Как сообщала El País, в письме европейским коллегам после поездок он рассказал, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин ожидают возобновления мирных переговоров в течение полугода — до конца 2024-го. Орбан призвал ЕС запустить мирный диалог, не дожидаясь США, так как там продолжается предвыборная кампания, и в ближайшие месяцы американских инициатив ожидать не следует.

Российский президент Владимир Путин говорил два месяца назад о готовности восстанавливать отношения с Западом. «Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии и непрекращающегося годами давления или искать путь к сотрудничеству и миру», — пояснил он. Путин подчеркнул, что диалог должен выстраиваться «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности». В январе он называл Запад противником России и желающим внести разлад и ослабить страну изнутри.

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