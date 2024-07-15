 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле допустили наличие «неизвестных нюансов» в позиции Орбана

Песков: в Кремле не знают всех подробностей мирного плана Орбана
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

Позиция премьера Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию на Украине в Кремле известна в общих чертах, однако вполне возможно, что существуют детали, о которых в Москве не знают.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, получала ли Москва копию мирного плана венгерского премьера.

«Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал. Но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках Европейского союза», — ответил Песков.

Он допустил, что «какие-то есть нюансы, которые нам неизвестны». Песков уточнил, что с общим подходом Орбана к решению проблемы в Кремле знакомы.

Ранее венгерский премьер по итогам поездок в рамках своей миротворческой миссии направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине. В документе указаны направления для разработки политического курса ЕС в отношении украинского кризиса.

Politico узнало детали плана бойкота Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана
Политика
Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне

В начале июля Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках «мирной миссии». Венгерский премьер провел встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Политик рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию беседовал с главами государств о возможности согласования режима прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Орбан считает, что «ключевой силой в создании условий для мира» может выступить Китай. Путин назвал разговор с Орбаном обстоятельным.

Киев и западные страны осудили визит премьера Венгрии в Россию. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения (с 1 июля председательство в Евросовете по ротационному принципу перешло Венгрии). Орбан ответил, что не вел переговоры от имени всех европейских стран.

По данным Politico, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в качестве ответа на поездку Орбана соберет дипломатов на заседание руководителей МИД ЕС в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште. Венгрия планирует провести неформальные переговоры глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 28–29 августа. Решение Борреля — это «четкий сигнал», что Венгрия не может выступать от лица всего Евросовета, сообщил источник Politico.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Виктор Орбан Венгрия Россия Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

политик
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Politico узнало детали плана бойкота Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана
Политика
Орбан заявил лидерам НАТО, что Украина не нужна в альянсе
Политика
Орбан обсудил мир на Украине с Дональдом Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Развожаев сообщил о крупном пожаре в Севастополе Общество, 13:13
Хлам, тараканы и неадекватные цены: какое жилье сдать сложнее всего Недвижимость, 13:13
Суд заочно приговорил журналистку Машу Гессен к 8 годам по делу о фейках Политика, 13:10
Томас Мюллер попрощался со сборной Германии Спорт, 13:07
«Клиент ждет скидку»: какие персональные акции в ретейле приносят прибыль Pro, 13:06
В Амурской области ввели денежные выплаты за данные о пьяных водителях Общество, 12:59
Маск обвинил в покушении на Трампа Секретную службу США Политика, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лежавшие 12 лет биткоины перевели на новый кошелек с прибылью в $60 млн Крипто, 12:48
Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жителям приграничных сел Политика, 12:46
На премии российским призерам Игр БРИКС выделили более ₽274 млн Спорт, 12:45
Какой подвох может ждать при проверке компании на благонадежность Pro, 12:42
SCMP сообщила о просьбе Польши к Китаю надавить на Минск из-за мигрантов Политика, 12:40
Как в Испании отпраздновали победу на Евро-2024. Фоторепортаж Спорт, 12:38
Сырский выехал проверить 59-ю мотопехотную бригаду из-за больших потерь Политика, 12:32