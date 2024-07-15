В Кремле допустили наличие «неизвестных нюансов» в позиции Орбана
Позиция премьера Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию на Украине в Кремле известна в общих чертах, однако вполне возможно, что существуют детали, о которых в Москве не знают.
Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, получала ли Москва копию мирного плана венгерского премьера.
«Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал. Но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках Европейского союза», — ответил Песков.
Он допустил, что «какие-то есть нюансы, которые нам неизвестны». Песков уточнил, что с общим подходом Орбана к решению проблемы в Кремле знакомы.
Ранее венгерский премьер по итогам поездок в рамках своей миротворческой миссии направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине. В документе указаны направления для разработки политического курса ЕС в отношении украинского кризиса.
В начале июля Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках «мирной миссии». Венгерский премьер провел встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Политик рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию беседовал с главами государств о возможности согласования режима прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Орбан считает, что «ключевой силой в создании условий для мира» может выступить Китай. Путин назвал разговор с Орбаном обстоятельным.
Киев и западные страны осудили визит премьера Венгрии в Россию. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения (с 1 июля председательство в Евросовете по ротационному принципу перешло Венгрии). Орбан ответил, что не вел переговоры от имени всех европейских стран.
По данным Politico, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в качестве ответа на поездку Орбана соберет дипломатов на заседание руководителей МИД ЕС в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште. Венгрия планирует провести неформальные переговоры глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 28–29 августа. Решение Борреля — это «четкий сигнал», что Венгрия не может выступать от лица всего Евросовета, сообщил источник Politico.
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