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Военная операция на Украине ,  
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Глава Евросовета ответил на письмо Орбана лидерам ЕС про план Трампа

Глава Евросовета в ответ на письмо Орбана исключил переговоры об Украине без нее
Сюжет
Военная операция на Украине
Мишель заявил, что у Орбана нет мандата ЕС на переговоры по Украине, и исключил какие-либо обсуждения без ее участия. Орбан заявил, что Трамп в случае победы готов выступить в роли посредника, «даже не дожидаясь инаугурации»
Шарль Мишель и&nbsp;Виктор Орбан
Шарль Мишель и Виктор Орбан (Фото: Dirk Waem / Zuma / Global Look Press)

Глава Европейского совета Шарль Мишель в ответ на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидерам ЕС заявил, что у Орбана нет мандата ЕС на переговоры по Украине, сообщает Reuters.

«Поочередное председательство в совете не играет роли в представлении союза на международной арене и не предоставляет мандат Европейского совета действовать от имени союза», — сказал Мишель в ответ на письмо. Венгрия с 1 июля и до конца 2024 года председательствует в Совете ЕС.

Он также отверг утверждения Орбана о том, что Евросоюз проводит «провоенную» политику на Украине. «Все как раз наоборот», — подчеркнул Мишель. «Украина — жертва, реализующая свое законное право на самооборону», — добавил он.

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Фото:Evgenia Novozhenina / Reuters

В письме лидерам ЕС Орбан заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США готов выступить в роли посредника на переговорах между Россией и Украиной, «даже не дожидаясь инаугурации». «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», — утверждает премьер.

Орбан призвал ЕС возобновить прямые дипломатические контакты с Россией и начать переговоры с Китаем по поводу «следующей мирной конференции».

Глава Европейского совета в ответ подчеркнул, что «никакая дискуссия об Украине не может состояться без Украины» и что Брюссель «последовательно стремится заручиться широкой международной поддержкой всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

Орбан поочередно посетил Киев, Москву и Пекин, а потом побывал в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

В июне советники экс-президента США Кит Келлог и Фред Флейц представили ему план прекращения конфликта на Украине. Так, в случае победы Трампа на выборах они предложили лишить Украину американской военной помощи, если та не начнет мирные переговоры с Россией. «Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», — заявили в ответ в Кремле.

Издание Politico писало о планах Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным «о том, какую часть украинской территории может сохранить Россия», а также заключить соглашение о нерасширении НАТО на восток. Кремль опроверг обсуждение условий мира с Трампом.

Путин в середине июня назвал условием для прекращения огня и переговоров вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления Украины в НАТО. В Киеве данные требования отвергли и назвали ультиматумом, в Москве реакцию украинской стороны сочли ожидаемой.

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Елена Чернышова
Шарль Мишель Виктор Орбан переговоры Дональд Трамп конфликт на Украине
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

политик
31 мая 1963 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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