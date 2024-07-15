 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнало детали плана бойкота Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана

Politico узнало о планах ЕС бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште
Сюжет
Военная операция на Украине
Поводом для бойкота стала «мирная миссия» Орбана, в рамках которой он посетил Москву. В ЕС предупреждали, что Венгрия не может действовать от лица объединения
Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне
Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель соберет дипломатов на заседание глав МИД ЕС в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште, сообщила газета Politico со ссылкой на три источника в Брюсселе. Это станет ответом на «мирную миссию» венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия должна провести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС 28-29 августа, пишет Politico. Если в те же дни Боррель созовет официальное заседание, то дипломаты не смогут поехать в Будапешт, отмечают собеседники издания. Это будет «четким сигналом», что Венгрия, к которой в июле перешло председательство в Евросовете, не выступает от лица объединение, подчеркивает другой источник.

Чего добился Виктор Орбан своей «мирной миссией»
Политика
Виктор Орбан

В начале июля Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву и Пекин, где провел встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Премьер-министр рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию спрашивал у глав государств, можно ли согласовать возможность прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Китай же, по словам Орбана, — может выступить «ключевой силой в создании условий для мира».

Визит Орбана в Россию вызвал осуждение со стороны Украины и европейских лидеров. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения. Орбан согласился с Мишелем и подчеркнул, что не вел переговоры от имени Евросоюза.

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
Евросоюз Жозеп Боррель Венгрия Виктор Орбан
Орбан Виктор фото

Орбан Виктор

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан заявил лидерам НАТО, что Украина не нужна в альянсе
Политика
Орбан показал кадры встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго
Политика
Орбан обсудил мир на Украине с Дональдом Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Группа «Самолет» построит жилье рядом с посольством КНДР Бизнес, 07:00
WSJ назвала покушение на Трампа «ошеломляющим провалом» Секретной службы Политика, 06:54
Россия и Китай начали учения «Морское взаимодействие — 2024» Политика, 06:44
В Севастополе предупредили об угрозе баллистических ракет Политика, 06:03
Politico узнало детали плана бойкота Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана Политика, 05:58
Осужденный президент «ФСБ» получил УДО за месяц до истечения срока Общество, 05:53
Врачи оценили риск, что «комарик на самолете» принесет лихорадку денге Общество, 05:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Брянской областью сбили еще пять дронов Политика, 05:40
Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев Политика, 05:02
СК завел дело против школьницы, пожарившей сосиски на Вечном огне Общество, 04:54
Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан Технологии и медиа, 04:26
Глава Севастополя сообщил об отражении атаки дронов Политика, 04:13
К месту пожара под Новороссийском вылетел Ил-76 Общество, 03:57
Байден после покушения на Трампа призвал «не решать разногласия пулями» Политика, 03:51