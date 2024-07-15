Politico узнало детали плана бойкота Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана

Поводом для бойкота стала «мирная миссия» Орбана, в рамках которой он посетил Москву. В ЕС предупреждали, что Венгрия не может действовать от лица объединения

Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель соберет дипломатов на заседание глав МИД ЕС в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште, сообщила газета Politico со ссылкой на три источника в Брюсселе. Это станет ответом на «мирную миссию» венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия должна провести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС 28-29 августа, пишет Politico. Если в те же дни Боррель созовет официальное заседание, то дипломаты не смогут поехать в Будапешт, отмечают собеседники издания. Это будет «четким сигналом», что Венгрия, к которой в июле перешло председательство в Евросовете, не выступает от лица объединение, подчеркивает другой источник.

В начале июля Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву и Пекин, где провел встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Премьер-министр рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию спрашивал у глав государств, можно ли согласовать возможность прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Китай же, по словам Орбана, — может выступить «ключевой силой в создании условий для мира».

Визит Орбана в Россию вызвал осуждение со стороны Украины и европейских лидеров. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения. Орбан согласился с Мишелем и подчеркнул, что не вел переговоры от имени Евросоюза.