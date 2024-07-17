В Кремле не получали текст мирного плана Орбана

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

В Москве не получали текст мирного плана венгерского премьера Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передал корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с Орбаном по теме мирного урегулирования на Украине и реакции западных стран на документ.

«Нет, мы ничего не получали. Ответы были, точнее даже публичные ответы. Вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать какие-либо его полномочия на этот счет», — сказал Песков.

Песков также напомнил, что 16 июля глава российского МИДа Сергей Лавров встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили международную проблематику, включая конфликт на Украине.

Контакты Москвы и Будапешта продолжаются, подчеркнул Песков.

15 июля венгерский премьер по итогам поездок в рамках своей миротворческой миссии направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине. В документе указаны направления для разработки политического курса ЕС в отношении украинского кризиса.

В начале июля Орбан посетил Киев, Москву и Пекин в рамках «мирной миссии». Политик рассказал, что во время поездок на Украину и в Россию беседовал с главами государств о возможности согласования режима прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире». Путин назвал разговор с Орбаном обстоятельным.

Киев и западные страны осудили визит премьера Венгрии в Россию. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения (с 1 июля председательство в Евросовете по ротационному принципу перешло Венгрии). Орбан ответил, что не вел переговоры от имени всех европейских стран.