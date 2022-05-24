Шойгу заявил, что наступление на Украине замедляется сознательно

По словам главы Минобороны, наступление российских войск на Украине замедляется из-за объявления режимов тишины и открытия гумкоридоров, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным жителям

Фото: Александр Гармаев / ТАСС

Наступление российских войск на Украине замедляется сознательно, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным гражданам. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал он.

По словам министра, санкции против России и военно-техническая помощь Киеву от стран Запада не помешают Москве выполнить все задачи на Украине. При этом он очередной раз подчеркнул, что Россия была вынуждена начать спецоперацию для защиты населения Донбасса от «геноцида» и обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины.

Кроме этого, Шойгу заявил о давлении на союзников России со стороны Запада и указал, что Москва готова оказать им всю необходимую помощь. «Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета», — подчеркнул он.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. При этом он указывал, что планов по оккупации украинских территорий у Москвы нет. После начала спецоперации Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила мобилизацию.

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Кремль в числе целей спецоперации называл «спасение» ДНР и ЛНР и «восстановление их государственности в границах 2014 года». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил и о намерении добиться запрета «проявлений националистических идей» на Украине. В начале апреля он заявил, что Россия рассчитывает на скорое завершение операции.

В свою очередь секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 24 мая заявил, что Россия «не гонится за сроками» при выполнении задач военной операции на Украине. «Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — сказал он. Глава МИДа Сергей Лавров не раз говорил, что военные действия закончатся, когда цели спецоперации будут достигнуты.