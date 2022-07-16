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Шойгу дал указания нарастить действия группировок на Украине

Действия необходимо нарастить на всех направлениях для того, чтобы исключить способности Киева наносить удары по Донбассу, сказал Шойгу. Министр также провел инспекцию группировок «Центр» и «Юг», действовавших в ЛНР *

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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировки российских войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи в рамках военной операции на Украине, говорится в сообщении Минобороны.

Министр заслушал доклады командующего «Югом» генерала армии Сергея Суровикина и командующего «Центром» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командиров. Они доложили о «текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими вооруженными силами боевых задач».

«В завершение заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — говорится в сообщении министерства.

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Где проходила инспекция, министерство не сообщило, уточнив только, что Шойгу заслушал доклады военных «на командном пункте». На видео, распространенном Минобороны, рядом с министром сидит начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Шойгу также вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации Лапину и командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майору Эседулле Абачеву. 4 июля президент Владимир Путин присвоил им звания Героев России.

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Группировки войск «Центр» и «Юг» до недавнего времени выполняли задачи в Луганской области Украины. В частности, в конце июня Минобороны сообщало, что военные в составе «Центра» прорвали оборону украинской армии и блокировали Лисичанск, остававшийся тогда последним неподконтрольным крупным городом, с юга. В начале июля ведомство утверждало, что группировка «Центр» и группировка «Юг» «замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска».

4 июля Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался об «успешной операции по освобождению ЛНР».

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Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Сергей Шойгу Минобороны Украина группировка войск

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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