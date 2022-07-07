Путин ответил желающим победить Россию в бою фразой «пусть попробуют»

По словам Путина, «мы всерьез-то еще ничего не начинали». Президент предупредил тех, кто отказывается от мирных переговоров, что чем дальше, тем сложнее будет договориться с Москвой

Россия слышит заявления о том, что Запад «хочет воевать с нами до последнего украинца», для украинского народа это трагедия, но похоже все к этому и идет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций.

«Ну что здесь скажешь, Пусть попробуют», — сказал он. Президент добавил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали».

Путин заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров. «Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться», — сказал глава государства.

По мнению Путина, целью западных санкций, введенных после начала военных действий на Украине, было не только ударить по российской экономике, но и «посеять раздор, деморализовать людей». Глава государства считает, что сделать это не удалось.

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. Украина ввела военное положение и разорвала дипотношения с Россией. Страны Запада ввели несколько пакетов санкций, как в отношении политиков и бизнесменов из России, так и против отраслей экономики и банков.

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