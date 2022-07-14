В МИДе назвали требованием к Украине «признание территориальных реалий»

Москва положительно отреагирует, если Киев вернется к переговорам, но будет настаивать на получении «внятного ответа» на свои предложения. Они по-прежнему включают нейтральный статус Украины и «признание территориальных реалий»

Вид на здание МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Требования России по соглашению с Украиной сохраняются, в случае возобновления переговоров российская сторона будет настаивать на получении «внятного ответа» на свои предложения, сообщил «Интерфаксу» замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«Российский подход остается прежним: будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Руденко.

По его словам, Москва готова положительно отреагировать, в случае если Киев решит вернуться за стол переговоров. При этом Россия будет настаивать на получении «внятного ответа на наши упомянутые предложения, а также соизмеряться с ситуацией «на земле», которая постепенно меняется».

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что о возобновлении переговоров по мирному соглашению речи сейчас не идет. Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что Москва не отказывается от мирных переговоров. «Те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться», — предупредил он.

Мирные переговоры России и Украины приостановились в середине мая, российская сторона возложила ответственность за их заморозку на Киев. Глава украинской делегации депутат Верховной рады Давид Арахамия в начале июня заявил, что возобновление диалога возможно при прочной переговорной позиции Украины. По его словам, усилить переговорную позицию Киева способны поставки оружия и «контрнаступательные операции в некоторых местах» в августе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что «освобождение наших территорий» и «восстановление нашей территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины» является «окончательной переговорной позицией» Киева.

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