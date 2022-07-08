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Песков объяснил слова Путина о не начинавшей ничего всерьез России

Песков объяснил слова Путина о том, что Россия «всерьез еще ничего не начинала» на Украине
В России слышали, что ее «хотят победить на поле боя», но нужно иметь в виду, что она на Украине «всерьез еще ничего не начинала», заявил Путин. Песков объяснил, что президент говорил о том, насколько велик потенциал России
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин словами о том, что Россия «всерьез еще ничего не начинала» на Украине, напомнил, что потенциалы двух стран совершенно несоизмеримы, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — сказал он в ответ на просьбу объяснить заявление президента (цитата по ТАСС).

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Накануне Путин на встрече с руководством Госдумы и главами фракций заявил, что в России наслышаны о том, что «нас хотят победить на поле боя» и что Запад «хочет воевать с нами до последнего украинца». По словам президента, такой вариант развития событий стал бы «трагедией для украинского народа», но, «похоже, все к этому и идет». «Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», — подчеркнул он.

При этом Россия не отказывается от мирных переговоров, добавил Путин. «Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться», — сказал президент.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. К 8 июля, как следует из сообщений Минобороны, российские силы взяли под контроль Херсонскую область, часть Запорожской и Харьковской областей, а также ЛНР и часть территории ДНР. Киев считает утраченные с конца февраля территории оккупированными.

Спустя несколько дней после начала спецоперации Москва и Киев начали переговоры по мирному урегулированию: был раунд очных встреч, затем обсуждение продолжили по видеосвязи, а в конце марта состоялась на данный момент последняя встреча делегаций в Стамбуле. По ее итогам Киев направил Москве предложения по проекту мирного соглашения, а та позже направила встречный документ. Однако, как заявили российские власти, ответа они не получили.

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В мае в делегациях сообщили о заморозке переговоров. Москва заявила, что инициатором приостановки стал Киев, который решил отойти от стамбульских договоренностей. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Киев не готов «отдавать свою землю» и «никогда не признает» автономию ДНР и ЛНР. Между тем глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский говорил, что вопросы признания Киевом ДНР и ЛНР и российского суверенитета над Крымом имеют для Москвы «первостепенное значение».

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Владимир Путин Украина Военная операция на Украине Дмитрий Песков Кремль
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