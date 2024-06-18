 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Украины по России

Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары Украины по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Нехаммер отметил, что Австрия не поставляет оружие Украине. Наносить удары по российской территории Киеву можно согласно международному праву, считает канцлер. Путин предупредил об асимметричных мерах из-за ударов западным оружием
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер (Фото: Jordan Pettitt / Getty Images)

Удары Украины по российской территории в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Подобные нападения на Россию допустимы международным правом», — сказал он.

Нехаммер отметил, что сама Австрия является нейтральной страной и не оказывает Украине военную помощь. Другие страны делают это, чтобы она «могла дать отпор». Как член ЕС, Вена солидарна с другими членами в вопросе санкций и финансовой помощи.

Десять дней назад министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что Запад, разрешив Украине наносить удары западным оружием по территории России, пересек красные линии.

Кэмерон раскрыл, когда прекратятся удары по России
Политика
Дэвид Кэмерон

В конце мая наносить удары по России своим оружием разрешили США. По поручению президента Джо Байдена Украине позволили использовать вооружения в ограниченном ближайшими к Харькову территориями районе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что речь не идет о дальнобойном оружии. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за позволение применять их оружие по российской территории для «эффективного противодействия».

Вслед за этим аналогичное разрешение дали Германия, Великобритания (на Украине заявляли об ударах по России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow), Франция и др. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо раскритиковали эти решения.

Президент Владимир Путин заявил, что украинские удары по территории России с участием стран Запада «уже дошли до высшей степени конфронтации». По его словам, таким образом «эти страны втягиваются в войну» против России, участвуют в ней напрямую. Москва в такой ситуации «оставляет за собой право действовать аналогичным образом».

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Австрия Украина Карл Нехаммер

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Какое оружие Украине разрешили использовать для ударов вглубь России
Политика
В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России
Политика
США исключили территориальные ограничения для Украины в применении ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Российские клубы приготовились к переговорам с футболистами из-за налогов Спорт, 10:49
Роль молодежи в устойчивом развитии обсудят на форуме «Дело в людях» Отрасли, 10:39
Взял должника «на абордаж». Что делать дальше, чтобы не «утонуть» с ним Pro, 10:32
Офисы на Ходынcком поле: изучаем деловой кластер у метро «ЦСКА» Недвижимость, 10:32
Акции «Северстали» упали почти на 14% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:30
«Леруа Мерлен» сменит название в России Бизнес, 10:29
Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро Спорт, 10:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 10:23
FT узнала о готовности Рютте к уступкам Орбану ради поста генсека НАТО Политика, 10:20
Госдеп и YouTube будут вместе продвигать «демократию через музыку» Общество, 10:19
Мишустин распределил кураторство федеральных проектов между заместителями Политика, 10:13
Восемь человек погибли и 13 пострадали в ДТП в Рязанской области Общество, 10:08
Курс биткоина упал до месячного минимума в $64,4 тыс. Крипто, 10:04
Следователи задержали троих по делу о массовом отравлении в Москве Общество, 10:03