Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Украины по России

Нехаммер отметил, что Австрия не поставляет оружие Украине. Наносить удары по российской территории Киеву можно согласно международному праву, считает канцлер. Путин предупредил об асимметричных мерах из-за ударов западным оружием

Карл Нехаммер (Фото: Jordan Pettitt / Getty Images)

Удары Украины по российской территории в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Подобные нападения на Россию допустимы международным правом», — сказал он.

Нехаммер отметил, что сама Австрия является нейтральной страной и не оказывает Украине военную помощь. Другие страны делают это, чтобы она «могла дать отпор». Как член ЕС, Вена солидарна с другими членами в вопросе санкций и финансовой помощи.

Десять дней назад министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что Запад, разрешив Украине наносить удары западным оружием по территории России, пересек красные линии.

В конце мая наносить удары по России своим оружием разрешили США. По поручению президента Джо Байдена Украине позволили использовать вооружения в ограниченном ближайшими к Харькову территориями районе. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что речь не идет о дальнобойном оружии. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за позволение применять их оружие по российской территории для «эффективного противодействия».

Вслед за этим аналогичное разрешение дали Германия, Великобритания (на Украине заявляли об ударах по России дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow), Франция и др. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо раскритиковали эти решения.

Президент Владимир Путин заявил, что украинские удары по территории России с участием стран Запада «уже дошли до высшей степени конфронтации». По его словам, таким образом «эти страны втягиваются в войну» против России, участвуют в ней напрямую. Москва в такой ситуации «оставляет за собой право действовать аналогичным образом».