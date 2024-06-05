Путин связал удары по России при участии Запада с прямой войной

Удары по территории России при участии стран Запада означают их «прямое участие в войне» против Москвы, и она оставляет за собой право «действовать аналогичным образом», сказал Путин

Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил, что удары по территории России при участии Запада означают его прямую войну с Москвой.

«Подобные действия сейчас уже дошли до высшей степени конфронтации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом», — сказал Путин.

Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по территории России и дискуссии по поводу отправки военных инструкторов на Украину, он заявил, что военные специалисты уже присутствуют там.

«Что касается высокоточного оружия дальнего радиуса действия, здесь нужно на две части разделить: первое — это обычное оружие, РСЗО, они применяются давно, и действительно украинские военнослужащие могут это делать самостоятельно», — указал президент.

Однако украинские военные не могут применять самостоятельно ракеты Storm Shadow и ATACMS, отметил он. Украинские военнослужащие принимают участие в выборе цели, «но они не решают, наносить удар по этой цели или нет, потому что формируется полетное задание и практически вводится оно теми, кто поставляет оружие», считает Путин.

Он не исключил асимметричный ответ на действия западных стран. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — задался вопросом президент.

В мае Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность применять западное оружие для ударов по «легитимным целям» на российской территории. В Кремле в ответ подчеркнули, что НАТО «повышает градус эскалации» и «впадает в военный экстаз». На прошлой неделе США смягчили запрет на использование ВСУ американского оружия. Как писала The Wall Street Journal, Вашингтон позволит Киеву наносить удары с помощью РСЗО HIMARS по российским целям, которые используются для наступления в Харьковской области, однако применение дальнобойных ракет ATACMS запрещено. В Кремле в ответ заявили, что это «более чем красноречиво» свидетельствует о вовлеченности США в конфликт на Украине. Бить по территории России поставляемым ими оружием Украине разрешили еще ряд стран, в том числе Германия.