 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин связал удары по России при участии Запада с прямой войной

Путин: удары при участии Запада означают их прямое участие в войне против России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024
Удары по территории России при участии стран Запада означают их «прямое участие в войне» против Москвы, и она оставляет за собой право «действовать аналогичным образом», сказал Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ заявил, что удары по территории России при участии Запада означают его прямую войну с Москвой.

«Подобные действия сейчас уже дошли до высшей степени конфронтации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом», — сказал Путин.

Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по территории России и дискуссии по поводу отправки военных инструкторов на Украину, он заявил, что военные специалисты уже присутствуют там.

Экс-командующий США в Европе объяснил запрет на удары ATACMS по России
Политика
Бен Ходжес

«Что касается высокоточного оружия дальнего радиуса действия, здесь нужно на две части разделить: первое — это обычное оружие, РСЗО, они применяются давно, и действительно украинские военнослужащие могут это делать самостоятельно», — указал президент.

Однако украинские военные не могут применять самостоятельно ракеты Storm Shadow и ATACMS, отметил он. Украинские военнослужащие принимают участие в выборе цели, «но они не решают, наносить удар по этой цели или нет, потому что формируется полетное задание и практически вводится оно теми, кто поставляет оружие», считает Путин.

Он не исключил асимметричный ответ на действия западных стран. «Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — задался вопросом президент.

В мае Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность применять западное оружие для ударов по «легитимным целям» на российской территории. В Кремле в ответ подчеркнули, что НАТО «повышает градус эскалации» и «впадает в военный экстаз». На прошлой неделе США смягчили запрет на использование ВСУ американского оружия. Как писала The Wall Street Journal, Вашингтон позволит Киеву наносить удары с помощью РСЗО HIMARS по российским целям, которые используются для наступления в Харьковской области, однако применение дальнобойных ракет ATACMS запрещено. В Кремле в ответ заявили, что это «более чем красноречиво» свидетельствует о вовлеченности США в конфликт на Украине. Бить по территории России поставляемым ими оружием Украине разрешили еще ряд стран, в том числе Германия.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин ПМЭФ война Запад
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Шольц оценил угрозу эскалации при ударах по России немецким оружием
Политика
Белый дом сообщил о понимании Киевом ограничений на удары по России
Политика
Депутат Рады сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 17:15
Путин объяснил значение слова «денацификация» Политика, 22:24
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду Политика, 22:16
Путин рассказал, как прекратить боевые действия на Украине за 2-3 месяца Политика, 22:16
Путин связал удары по России при участии Запада с прямой войной Политика, 22:15
Путин назвал число погибших в зоне боевых действий российских журналистов Политика, 22:05
Мирра Андреева заявила, что забыла план тренера на матч с Соболенко Спорт, 21:58
Мирра Андреева и Вера Звонарева снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос» Спорт, 21:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил, что США избавятся от Зеленского через год Политика, 21:34
ЦСКА спустя три года вернул титул чемпиона Единой лиги ВТБ Спорт, 21:27
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду Спорт, 21:23
Путин назвал соотношение безвозвратных потерь России и Украины Политика, 21:20
Путин назвал серьезным и опасным шагом поставку оружия Киеву Политика, 21:09
Казанский фестиваль Аиды Гарифуллиной хотят сделать всероссийским 21:06
Миллер показал Путину проект задуманного Петром I обелиска Бизнес, 21:03