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Военная операция на Украине ,  
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Кэмерон раскрыл, когда прекратятся удары по России

Глава МИД Британии Кэмерон: удары по России прекратятся, если она выведет войска
Сюжет
Военная операция на Украине
Удары западным оружием прекратятся, когда Россия отведет свои войска с территорий, которые Украина считает своими, сказал Кэмерон. Москва требует признать сложившиеся реалии на земле
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Москве следует вывести войска с территорий, которые Киев считает своими, в этом случае удары по территории России прекратятся, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на брифинге для иностранных журналистов в Лондоне.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — это «не наши границы». Киев считает украинскими территории в границах 1991 года, включающие не только Донбасс, но и Крым.

По его словам, у Украины есть право на защиту своей территории, это предполагает возможность применять «свое оружие для ударов внутри своей страны и для [ударов] по российским войскам, группирующимся на границе».

«Если в России [такие удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска», — предложил он (цитата по ТАСС).

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В начале мая агентство Reuters аннулировало свою публикацию, в которой привело слова Кэмерона о праве Украины бить по территории России британским оружием. Позже оно вернуло публикацию, слова Кэмерона из нее не вырезали.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие заявления — «прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, который потенциально может представлять опасность для европейской безопасности».

В середине мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что Киев получил от Лондона разрешение использовать предоставляемое ВСУ британское оружие для нанесения ударов по Крыму.

Великобритания, как и большинство других стран, считает, что Крым принадлежит Украине. Лондон не признает итоги референдума в 2014 году, после которого Россия присоединила полуостров. Москва называет вопрос принадлежности Крыма закрытым и обещает ответить на попытки Киева вернуть его.

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что «НАТО не ищет войны с Россией», но организация должна быть готова к конфронтации на десятилетия. В этой связи странам-членам необходимо нарастить военное производство.

Президент России Владимир Путин говорил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.

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Авторы
Теги
Мария Гусарова
Великобритания Дэвид Кэмерон Россия ракетные удары

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Обслуживание счета

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