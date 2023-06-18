NYT сообщила об изменении тактики России на поле боя

Москва «улучшила свою оборону, координация артиллерии и поддержку с воздуха», что, скорее всего, сделает ее более сильным противником, особенно в обороне, пишет газета

Россия изменила тактику на поле боя, в ходе подготовки к контрнаступлению Украины она улучшила дисциплину, координацию действий и поддержку с воздуха, пишет The New York Times со ссылкой на беседы с 17 украинскими солдатами, военнопленными, офицерами, иностранными наемниками и западными чиновниками.

«Никогда не видел столько огня с такого количества позиций», — рассказал изданию один из украинских солдат.

В частности, в боях за Бахмут (российское название города — Артемовск) российские войска продемонстрировали «высокий уровень мастерства и снаряжения», пишет NYT. Сражение было «частью терпеливой, дисциплинированной операции», которая показала, что российские военные учатся на своих ошибках. Россия объявила о взятии Артемовска в конце мая, после чего сообщала о нескольких попытках украинских войск пробить оборону.

Российские бронеколонны больше не заходят в районы, где их можно быстро повредить или уничтожить, войска чаще используют дроны и предпринимают «прощупывающие атаки», привела газета примеры изменений в тактике.

Украинские войска, начавшие свое контрнаступление, хорошо вооружены благодаря поставкам западного оружия, однако Москва «улучшила свою оборону, координация артиллерии и поддержку с воздуха», указывает NYT. Эти улучшения, скорее всего, сделают Россию более сильным противником, особенно в обороне, где она использует свои сильные стороны, считают западные чиновники.

В начале июня Минобороны России объявило о начале наступления Украины, которое, как отчитывалось ведомство, удалось сдержать. 9 июня президент Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что украинские войска перешли в контрнаступление, однако «ни на одном из участков противник успеха не имел». Он утверждает, что «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина». По его словам, Киев в ходе атак потерял до 30% военной техники, поставленной с Запада, при этом потери российских войск составили 54 танка, часть из которых можно восстановить.

Украинский лидер Владимир Зеленский на следующий день сказал, что Вооруженные силы Украины ведут наступление. На этой неделе он признал, что украинские войска встречают очень серьезное сопротивление. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, говорил, что ВСУ пока не начали контрнаступление, а проводят «тестирование», которое «позволяет продвигаться вперед».

Представители западных стран также признали, что наступление ВСУ идет крайне тяжело, а российские войска умело обороняются, сообщил Би-би-си.