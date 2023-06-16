Пушилин заявил о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска

Пушилин описал ситуацию на правом и левом флангах от города как напряженную и отметил, что погода позволяет ВСУ перебрасывать резервы к Артемовску. Но российская армия не допускает прорыва обороны и контролирует ситуацию

Артемовск (Фото: Reuters)

Украинские военные пытаются прорвать оборону в Артемовске (укр. название Бахмут), но российская армия делает все, чтобы не допустить прорыва, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин «РИА Новости».

«Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону [Артемовска] и не допустить наших наступательных действий следующих. <...> Вооруженные силы РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска», — сказал он.

Пушилин добавил, что погода сейчас «способствуют переброске резервов» Украиной, и ситуация на левом и правом флангах от города «напряженная», но она стабилизируется и контролируется российской армией.

Ранее о попытках украинских сил прорвать оборону Артемовска сообщало и российское военное ведомство. «Вклинивания в нашу оборону не допущено», — утверждали в министерстве. Пушилин также говорил о предыдущих попытках ВСУ наступать в районе города.



Артемовск находится под контролем российской армии с 21 мая. Город был взят «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации». Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» после этого объявило о выводе своих сил из города и передаче позиций военным, к началу июня этот процесс был почти завершен.

Украина в своем идущем контрнаступлении встречает серьезное сопротивление, признал украинский президент Владимир Зеленский. Тем не менее, складывающуюся ситуацию он назвал «в целом позитивной», хотя и «не самой лучшей».