Западные чиновники заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

Западные чиновники на закрытом брифинге сообщили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ, отметив хорошо выстроенную оборону России, сообщает Би-би-си. Ранее о том, что ВСУ несут большие потери при попытках наступать, говорил Путин

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Представители западных стран признают, что наступление ВСУ идет крайне тяжело, а российские войска умело обороняются. Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга, проведенного для журналистов на условиях анонимности высокопоставленными западными чиновниками, передает Би-би-си.

«Российские войска в целом хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями. Использование подхода маневренной обороны создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление идет медленно», — рассказал содержание брифинга источник вещательной корпорации.

По его словам, в ходе брифинга также подчеркивалось, что в происходящем «нет ничего неожиданного», так как изначально было ясно, что летнее наступление украинских сил будет рискованной и сложной операцией.

Украинская армия перешла к наступательным действиям 4 июня, заявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, ВСУ несут большие потери, из которых почти 50% — безвозвратные. CNN и Bloomberg также писали о тяжелых потерях, с которыми столкнулись ВСУ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что попытки наступления на позиции российской армии стали "испытанием" для ВСУ.

В то же время источник The Washington Post в одной из европейских разведок рассказывал, что пока Украина действует небольшой долей резервов, более крупный удар пока не нанесен. Об этом же говорил источник CNN в украинской армии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что наступление украинской армии может «укрепить позиции» Киева за столом переговоров и заставить Россию «сосредоточиться на переговорах». В российском МИДе отмечали, что для достижения мира Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз, вернуться к нейтральному статусу, прекратить боевые действия, а Западу — остановить поставки оружия.