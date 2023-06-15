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Киев назвал наступление Украины тестированием

Подоляк: Украина еще не начала контрнаступление, это тестирование
По словам советника офиса украинского президента, сейчас войска проводят не контрнаступление, а «тестирование». О том, что контрнаступление ВСУ уже идет, прежде заявляли Путин и Зеленский
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

ВСУ пока не начали контрнаступление, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — сказал он (цитата по NV.ua).

Сейчас, по словам Подоляка, украинские войска проводят «тестирование», которое «позволяет продвигаться вперед». Он заявил, что у Киева есть один план: «Максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте». Российские власти прежде осуждали подобные заявления со стороны Украины. Обещание руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова «убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины» в Кремле назвали чудовищным. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в подстрекательстве к терроризму.

Российское Минобороны сообщало о наступлении ВСУ еще в начале июня. 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступление уже началось. Спустя несколько дней он сказал, что ВСУ несут большие потери и не имели успеха ни на одном из направлений. Военное ведомство с тех пор не раз отчитывалось об отражении атак украинских сил на разных направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подтвердил, что военные ведут контрнаступление против российских сил. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом тоже говорил об уже идущем контрнаступлении.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Михаил Подоляк Украина ВСУ контрнаступление
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