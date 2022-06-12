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Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины для мира

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс готов помочь Украине занять наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться военные действия
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Markku Ulander / imago-images.de / Global Look Press)

Мир на Украине возможен, вопрос лишь в цене — сколько территории, сколько свободы и демократии страна готова заплатить за этот мир. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки.

«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии она готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», — подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что военные действия должны закончиться за столом переговоров и что НАТО готова помочь Украине занять наиболее сильную позицию на переговорах с Россией.

Он напомнил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине. Однако, по его словам, перед НАТО стоят две задачи: продолжать поддерживать Киев и не допустить эскалации боевых действий за пределами этой страны.

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Фото:John Moore / Getty Images

Генсек НАТО счел, что амбиции президента России Владимира Путина «выходят за рамки Украины». Столтенберг напомнил, что в предложениях Москвы по гарантиям безопасности, представленных США и НАТО в декабре 2021 года, были пункты, касавшиеся не только Украины, но и альянса.

«Эти требования равносильны полному пересмотру порядка европейской безопасности, закрепленного в Хельсинских соглашениях. Одним из главных принципов соглашений является право каждой нации выбирать свой собственный путь», — сказал Столтенберг.

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В декабре 2021 года, на фоне обвинений России со стороны Запада в подготовке нападения на Украину, Москва направила Вашингтону предложения по гарантиям безопасности. Россия потребовала нерасширения НАТО на восток и отказа от принятия в ее состав бывших республик СССР, включая Украину и Грузию.

В январе Россия провела три раунда переговоров по данному вопросу с США, НАТО и ОБСЕ. Однако стороны не смогли договориться по ключевым для российской стороны пунктам.

В конце мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некоторые западные политики предлагают Киеву уступить Москве часть территорий, чтобы остановить российскую военную операцию. Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в таких обсуждениях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что Киев не пойдет на отчуждение части территорий. Киев не видит ничего плохого в перемирии с Москвой, однако оно должно привести к «освобождению украинской территории», указал он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина начнет переговоры с Россией после того, как вернет свои территории, утраченные после начала российской военной спецоперации 24 февраля.

«Но это, вероятнее всего, будет связано с жертвами. Для начала мы планируем вернуть [территории] в состояние до 24 февраля. А затем мы сядем за стол переговоров», — говорил он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью демилитаризацию и денацификацию страны.

Спустя неделю после начала военной спецоперации, 2 марта, российские военные взяли Херсон, а к 15 марта под контроль России перешла вся территория Херсонской области. Затем российское Минобороны сообщило о взятии юга Запорожской области.

Зеленский исключил атаку российской территории
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Владимир Зеленский

В этих регионах стали создаваться военно-гражданские администрации. Власти Херсонской области уже ввели бивалютные зоны, где наряду с гривной будет использоваться рубль, пообещали сделать русский язык государственным, предложили создать российскую военную базу на своей территории.

Представители администрации Херсонской и Запорожской областей говорили о намерении со временем войти в состав России. В Кремле, комментируя инициативу, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона и «тщательно выверить юристы».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
НАТО Йенс Столтенберг Украина территория
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