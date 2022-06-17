В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин открыт к переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент Путин открыт к переговорному процессу. С апреля украинская сторона ушла со связи по темам переговоров, было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины с тем, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию», — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью BFMTV рассказал, что хочет обсудить с российским президентом не только Украину, но и продовольственную безопасность. «И это необходимо делать напрямую с генеральным секретарем ООН [Антониу Гутерришем], чтобы получить зерно из Одессы», — заявил он. При этом французский лидер отметил, что «не очень верит в этот путь», так как ранее, по его словам, Путин не хотел принимать резолюцию ООН по этому вопросу.

16 июня Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом посетили Киев. После этого у французского президента спросили о планах поездки в Россию, он ответил: «Это предполагает предварительное условие, жест со стороны президента Путина».