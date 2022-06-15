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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил, что Зеленскому придется идти на переговоры с Россией

Президент подчеркнул, что Франция не хочет конфликта с Россией и стремится к мирному урегулированию. Западные страны тоже смогут продолжить диалог с Москвой после окончания военных действий на Украине, считает Макрон
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС )

Однажды президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры с Россией, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед солдатами на военной базе НАТО в Румынии, передает BFM.

«В какой-то момент президенту Украины придется вести переговоры с Россией», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция «не воюет с Россией», пишет TFI, а единственный желаемый исход конфликта для нее — победа Украины или прекращение боевых действий.

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Президент Украины Владимир Зеленский с самого начала военной операции заявляет о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что такая встреча сможет состояться только после того, как делегации двух стран составят проект мирного соглашения.

Стороны с 24 февраля провели несколько раундов переговоров и передали друг другу предложения по урегулированию, но в середине мая сообщили о приостановке диалога. Глава российской делегации Владимир Мединский уточнил, что обсуждение заморожено по инициативе Киева. Украинские власти объясняли изменения в ходе переговоров событиями в Буче (Минобороны опровергало причастность российских военных к убийству мирных жителей города).

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В конце мая Зеленский заявил, что Украина начнет переговоры с Россией после того, как вернет территории, над которыми утратила контроль в ходе военных действий. Единственной темой для возможного обсуждения с Путиным украинский лидер назвал прекращение боевых действий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале июня заявил, что Запад запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой.

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Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Украина Франция

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

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