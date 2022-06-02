Медведев назвал причину падения шансов на успех переговоров с Украиной

В последние недели переговорный процесс между Киевом и Москвой зашел в тупик. По мнению Медведева, это произошло из-за влияния западных стран на руководство Украины, которое было готово договориться с Москвой в начале операции

Фото: Генконсульство РФ / ТАСС

Руководство Украины могло добиться дипломатического урегулирования конфликта с Россией, однако под влиянием стран Запада сменило курс, и теперь шансы на политическое решение вопроса падают. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Шансы, к сожалению, не улучшаются, а ухудшаются. И это невозможно не заметить», — сказал Медведев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, было время, когда украинское руководство демонстрировало готовность «договариваться по ключевым моментам», причем на «относительно реалистической позиции».

Среди пунктов, по которым намечалось согласие, Медведев назвал признание Крыма и Донбасса, отказ от участия в НАТО, частичную демилитаризацию.

«Но в какой-то период — явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя, — они эти переговоры приостановили. Тем самым ситуация не улучшилась, а в известной степени даже ухудшилась. Ситуация развивается совершенно по другому сценарию», — пояснил Медведев.

Он считает, что «по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции».

«Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», — подчеркнул зампредседателя Совета безопасности.

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В начале военной спецоперации России на Украине делегации двух стран провели три раунда переговоров, один из которых прошел в конце марта в Стамбуле. Российские войска стояли тогда в нескольких километрах от Киева и Чернигова. Тогда украинская сторона передала российской свои письменные предложения по договору, они включали нераспространение гарантий безопасности для Киева на территории Крыма и Донбасса. В документе также говорилось, что в течение 15 лет стороны будут проводить переговоры о полуострове и на протяжении этого времени не будут применять военную силу для решения вопроса. Глава МИДа Сергей Лавров тогда увидел в позиции украинских переговорщиков понимание, что «вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».

Президент Украины Владимир Зеленский в своих телеобращениях в феврале также говорил, что Украина готова обсудить вопрос об отказе от курса в НАТО.

Однако после отвода российских войск с севера страны и начала поставок западного тяжелого вооружения обе стороны констатировали, что переговорный процесс практически зашел в тупик.

14 мая Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым российским, а также никогда не признает автономии ДНР и ЛНР.

«Мы готовы говорить с Россией о том, что не ко времени решения по Крыму, <...> давайте отставим этот вопрос, если он усложняет процесс переговоров. Если вопрос Крыма усложняет процесс встречи президентов Украины и России, давайте отставим этот вопрос», — сказал Зеленский. Он пояснил, что отложить обсуждение Крыма Киев предлагал «не навсегда».

Зеленский неоднократно заявлял, что готов к личным переговорам с Владимиром Путиным. В Кремле на это отвечали, что для их начала должен быть согласован документ.