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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Британии призвала вернуть Украину за стол переговоров

Глава МИД Великобритании Трасс: Запад должен вернуть Украину за стол переговоров
Лондон не допустит, чтобы на Киев оказывали давление с целью отчуждения территорий, и будет работать над усилением украинской позиции на переговорах с Москвой, подчеркнула глава британского МИД
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Reuters)

Страны Запада должны поддержать Украину в переговорах с Россией, усилив  позицию Киева. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс во время выступления в Палате общин парламента.

«Мы никогда не позволим, чтобы на Украину оказывали давление, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились. Через G7 и НАТО мы делаем все возможное, чтобы усилить позицию Украины [за переговорным столом]. Мы также должны убедиться, что наши друзья из стран Балтии и Польши вовлечены в этот процесс», — сказала Трасс.

По ее словам, Россия пока «не продемонстрировала», что настроена на «серьезные переговоры».

«Украина может и обязана победить», — заключила британский министр, пообещав, что Лондон не отойдет от обязательств перед Киевом вне зависимости от длительности конфликта.

Трасс подчеркнула, что российская сторона должна не только потерпеть поражение в этом конфликте, но и не вынести из него какую-либо выгоду, а также Москва должна быть изолирована на мировой арене.

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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