Киев назвал условие личного участия Зеленского в саммите G7

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 87,57 (+0,41) Инвестиции, 17 мая, 17:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 80,76 (+0,78) Инвестиции, 17 мая, 17:35
Первый штат США полностью запретит TikTok Технологии и медиа, 08:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 08:04
Гвардиола не ожидал разгромной победы над «Реалом» в Лиге чемпионов Спорт, 08:00
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке Pro, 08:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 07:45
Анчелотти рассказал об успехе после разгрома в ЛЧ и будущем в «Реале» Спорт, 07:44
Китай не увидел панацеи для урегулирования конфликта на Украине Политика, 07:42
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для СБУ Политика, 07:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Будет ли итальянский финал в Лиге Европы. Каковы шансы «Ромы» Моуриньо Спорт, 07:30
NYT сообщила о росте стоимости нефти из-за лесных пожаров в Канаде Экономика, 07:16
Турбизнес предупредили о заканчивающихся местах в семейных отелях Сочи Бизнес, 07:00
Киев назвал условие личного участия Зеленского в саммите G7 Политика, 06:52
В Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО Общество, 06:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев назвал условие личного участия Зеленского в саммите G7

Киев допустил личное участие Зеленского в саммите G7 в зависимости от ситуации на поле боя
Зеленский может лично прилететь в Японию на саммит G7, но все будет зависеть от ситуации в зоне боев, сказали в его офисе. При этом японские чиновники сказали Kyodo, что визит украинского президента не планируется
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Личное участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите «Большой семерки» в Японии не исключено, но все будет зависеть «от ситуации на поле боя», заявил Kyodo заместитель руководителя офиса Игорь Жовква.

«Окончательное решение будет принято после тщательной оценки ситуации на поле боя», — сказал он.

Однако источники Kyodo в японском правительстве исключили возможность личного визита Зеленского на саммит.

Саммит G7 в японском городе Хиросима пройдет с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Японский премьер Фумио Кисида пригласил Зеленского посетить саммит в марте, когда сам приехал с визитом в Киев. Глава правительства стал последним лидером G7, который посетил Украину. «Япония будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет восстановлен мир», — пообещал он. Зеленский принял приглашение и пообещал принять участие в онлайн-формате.

Зеленский уже подключался по видеосвязи к заседаниям G7 в качестве гостя, в частности в прошлом октябре, на второй день нанесения Россией ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Политик тогда принял участие в первой части заседания.

Читайте на РБК Pro
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
Как члену совета директоров проверить «мягкие навыки» — 80 вопросов
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд

На майском саммите страны «Большой семерки» планируют согласовать новые санкции против России. По данным Reuters, будут ужесточены меры за обход ограничений, введены новые санкции против энергетического сектора. Кроме того, страны G7 и Евросоюза хотят заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки. Однако введения полного запрета на экспорт в Россию товаров не планируется.

Власти России называют международные санкции безумными и требуют отменить. Президент Владимир Путин предупреждал, что ограничения останутся надолго и призывал не расслабляться. «Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — говорил глава государства.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский саммит G7 G7
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
FT узнала о планах G7 и ЕС запретить «перезапуск» российских газопроводов
Бизнес
Reuters выяснил, чем накормят участников саммита G7 в Хиросиме
Политика
Аналитики заявили о нарушении санкций G7 при поставках российской нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter