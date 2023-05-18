Киев назвал условие личного участия Зеленского в саммите G7

Киев допустил личное участие Зеленского в саммите G7 в зависимости от ситуации на поле боя

Зеленский может лично прилететь в Японию на саммит G7, но все будет зависеть от ситуации в зоне боев, сказали в его офисе. При этом японские чиновники сказали Kyodo, что визит украинского президента не планируется

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Личное участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите «Большой семерки» в Японии не исключено, но все будет зависеть «от ситуации на поле боя», заявил Kyodo заместитель руководителя офиса Игорь Жовква.

«Окончательное решение будет принято после тщательной оценки ситуации на поле боя», — сказал он.

Однако источники Kyodo в японском правительстве исключили возможность личного визита Зеленского на саммит.

Саммит G7 в японском городе Хиросима пройдет с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Японский премьер Фумио Кисида пригласил Зеленского посетить саммит в марте, когда сам приехал с визитом в Киев. Глава правительства стал последним лидером G7, который посетил Украину. «Япония будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет восстановлен мир», — пообещал он. Зеленский принял приглашение и пообещал принять участие в онлайн-формате.

Зеленский уже подключался по видеосвязи к заседаниям G7 в качестве гостя, в частности в прошлом октябре, на второй день нанесения Россией ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Политик тогда принял участие в первой части заседания.

На майском саммите страны «Большой семерки» планируют согласовать новые санкции против России. По данным Reuters, будут ужесточены меры за обход ограничений, введены новые санкции против энергетического сектора. Кроме того, страны G7 и Евросоюза хотят заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее сократила поставки. Однако введения полного запрета на экспорт в Россию товаров не планируется.

Власти России называют международные санкции безумными и требуют отменить. Президент Владимир Путин предупреждал, что ограничения останутся надолго и призывал не расслабляться. «Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — говорил глава государства.