О чем договорились лидеры стран G7 на видеосаммите с Зеленским Встреча прошла на фоне новых ракетных ударов по инфраструктуре Украины

Лидеры стран G7 на экстренном саммите согласились и дальше поддерживать Украину, однако новых практических мер не предложили. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул идею международной миссии на границе с Белоруссией

Владимир Зеленский на онлайн-встрече с главами государств G7 (Фото: Офіс Президента України)

Какие ожидания были от встречи лидеров G7

Во вторник, 11 октября, когда Россия второй день наносила удары по инфраструктурным объектам Украины, лидеры стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада) провели экстренную видеоконференцию; в ней также приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Договоренность о встрече была достигнута после начала ракетных ударов России по инфраструктуре Украины, в результате которых значительная часть страны осталась обесточенной.

Удары по инфраструктурным объектам Украины последовали после того, как президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту 8 октября был терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Согласно выводам Следственного комитета, к нему причастны украинские спецслужбы.

Зеленский присоединился к переговорам «Большой семерки» в самом начале в качестве гостя, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он также рассказал, что основной темой видеоконференции станут последствия эскалации ситуации на Украине, при этом вопрос поставки Киеву новых вооружений вряд ли будет затронут, так как для его обсуждения существует формат «Рамштайн». Также будут затронуты вопросы энергетики и цен на энергоносители, добавил Хебештрайт.

Очередная встреча контактной группы по вопросам Украины, также называемой форматом «Рамштайн», как анонсировала в конце сентября посол США при НАТО Джулианн Смит, назначена на 12 октября в Брюсселе, перед встречей министров обороны стран Североатлантического альянса, намеченной на 12–13 октября. Предыдущая встреча группы, созданной 26 апреля, прошла 8 сентября. Всего в контактную группу входят около 50 стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях от саммита G7 и реакции на возможные договоренности по поставкам вооружений Киеву, заявил, что «дальнейшие поставки оружия Киеву уже анонсированы самыми разными странами и весьма широко». «Поэтому, ну конечно, мы будем внимательно это все отслеживать. Настрой накануне этого саммита нам хорошо понятен, он хорошо прогнозируем. Конфронтация будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь. Также Песков прокомментировал заявление Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена с Зеленским о поставке Киеву современных систем ПВО. По словам представителя Кремля, «это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата».

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Во вторник утром, перед саммитом, Зеленский сообщил о координации позиции с итальянским премьером Марио Драги.

Что заявил «Большой семерке» украинский лидер

В своем видеообращении к лидерам G7 украинский президент призвал их ввести новые санкции в отношении энергетического сектора России, поскольку, по его словам, восьмой пакет санкций своих целей не достиг. Он также заявил о попытках России уничтожить энергетическую систему Украины и вновь отверг возможность переговоров с Путиным.

Украинский лидер заявил и об использовании Россией иранских дронов-камикадзе. По его словам, Москва договорилась с Тегераном о покупке 2400 таких дронов (российские и иранские власти отрицают факт такой сделки). Для защиты страны и отражения атак с воздуха Зеленский попросил у западных лидеров системы противовоздушной и противоракетной обороны. «Важно, чтобы у нас было достаточное количество ракет для ПВО и ПРО и чтобы они были интегрированы с нашими системами обороны», — сказал он.

Почти во время саммита немецкое издание Spiegel сообщило о передаче Германией Украине первой из четырех обещанных систем ПВО Iris-T (канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о будущих поставках в июне). Киев получил ее во вторник на украинско-польской границе. Издание отмечает, что изначально поставка была назначена на ноябрь и что эта система ПВО является самой современной из тех, которыми располагает Берлин.

Зеленский также подробно остановился на заявлении белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Украина готовит удар по соседней стране. Накануне в ходе встречи с руководством военных и правоохранительных структур республики Лукашенко заявил, что Минск по неофициальным каналам «предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины», а также объявил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск (РГВ). По словам Лукашенко, основу РГВ составят войска Белоруссии.

«Украина не планировала, не планирует военных мероприятий против Белоруссии, нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности», — сказал Зеленский.

Затем он обратился к лидерам «Большой семерки» с призывом развернуть международную миссию на украинско-белорусской границе. «Чтобы полностью снять эту провокацию, эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и Белоруссии может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью, формат может быть наработан нашими дипломатами. Прошу «Группу семи» поддержать нашу инициативу», — заключил Зеленский.

О чем договорились по итогам встречи

Белый дом сообщил, что переговоры продолжались более полутора часов. По их итогам участники G7 распространили совместное заявление, в котором осудили «преднамеренные эскалационные шаги России» и пообещали продолжить оказывать санкционное давление на Москву. Лидеры «Большой семерки» также подтвердили, «что любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией повлечет за собой серьезные последствия», и отметили первостепенную важность безопасности Запорожской АЭС, осудив действия России на этом объекте.

Практически одновременно с саммитом в Москве Владимир Путин обсуждал с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Президент России заявил, что Москва констатирует опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призывает к снижению такой риторики.

Кроме того, страны G7 призвали Белоруссию не способствовать российским военным действиям на Украине.

В своем заявлении они затронули и взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» 26 сентября (оператор газопроводов Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно). «Глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов «Северного потока» в Балтийском море и решительно осуждаем любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры», — говорится в заявлении G7.

При этом в документе ничего не сказано о дальнейших поставках вооружений Киеву, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg.