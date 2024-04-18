 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины

Спикер республиканцев Джонсон: Трамп мог бы стать посредником для Москвы и Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Если Трамп снова будет президентом, он мог бы стать посредником между Москвой и Киевом, предложил спикер палаты представителей, контролируемой республиканцами. Как писала WP, Трамп намерен заставить Киев отказаться от территорий
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jabin Botsford / Reuters)

Претендент на пост президента США Дональд Трамп мог бы случае победы стать посредником при урегулировании конфликта России и Украины, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире CNN, запись опубликована на YouTube.

«Президент Трамп достаточно силен, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договоренности по Украине, если Россия все еще будет наступать на том этапе», — сказал он.

Джонсон подчеркнул, что за период президентства Трампа (2017-2021) в мире не происходило «всех этих глобальных конфликтов» и «горячих войн по всему миру», и связал нынешнюю ситуацию с «неуважением к Джо Байдену» со стороны соперников США.

Экс-глава ВБ заявил о неготовности Байдена и Трампа к экономике XXI века
Экономика
Роберт Зеллик

Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он пояснил, что потребовал бы от Киева заключить сделку, а Москву предупредил бы, что даст Украине «очень многое, больше, чем у них когда-либо было», если соглашения не будет. Трамп допускал, что Украине может потребоваться уступить часть территории, и предлагал свое посредничество.

Как выяснила Washington Post, политик намерен заставить власти Украины отказаться от Крыма и Донбасса, причем в штабе политика эти сведения опровергли. По информации CNN, приступить к реализации своего плана политик намерен либо сразу после победы на выборах (ноябрь 2024-го), либо на следующий день после инаугурации (январь 2025-го).

Украинский президент Владимир Зеленский не раз приглашал Трампа посетить Киев и предупреждал, что не согласится на территориальные уступки. Он также заверил, что переубедил бы Трампа за 24 минуты в его неправоте.

Власти Украины требуют возвращения границ 1991 года и выхода российских войск за их пределы. Российская сторона требует признать ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями.

Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины
Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Украина посредник переговоры палата представителей США США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Американский генерал заявил о тяжелых условиях для Украины без помощи США
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с теми, «кто хочет мира»
Политика
Лукашенко призвал Россию вести переговоры не с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Жители в Оренбургской области рассказали, как сами строили дамбу Общество, 01:40
Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов Спорт, 01:23
Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины Политика, 01:19
«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ Спорт, 00:56
Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом Общество, 00:55
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников Политика, 00:44
В США заблокировали попытку импичмента министра внутренней безопасности Политика, 00:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Американцы забыли в такси искусственные ягодицы и автограф Тейлор Свифт Общество, 00:38
В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона Политика, 00:02
«Металлург» и «Локомотив» разыграют Кубок Гагарина. Кто фаворит финала Спорт, 00:00
Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу Финансы, 00:00
Рособрнадзор допустил возможность изменения экзаменов для мигрантов Общество, 00:00
Автобус с хоккеистами слетел в кювет из-за лопнувшего колеса Общество, 17 апр, 23:59
В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже Политика, 17 апр, 23:43