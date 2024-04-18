Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины
Претендент на пост президента США Дональд Трамп мог бы случае победы стать посредником при урегулировании конфликта России и Украины, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в эфире CNN, запись опубликована на YouTube.
«Президент Трамп достаточно силен, сможет ступить на мировую арену и стать посредником для достижения мирной договоренности по Украине, если Россия все еще будет наступать на том этапе», — сказал он.
Джонсон подчеркнул, что за период президентства Трампа (2017-2021) в мире не происходило «всех этих глобальных конфликтов» и «горячих войн по всему миру», и связал нынешнюю ситуацию с «неуважением к Джо Байдену» со стороны соперников США.
Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Он пояснил, что потребовал бы от Киева заключить сделку, а Москву предупредил бы, что даст Украине «очень многое, больше, чем у них когда-либо было», если соглашения не будет. Трамп допускал, что Украине может потребоваться уступить часть территории, и предлагал свое посредничество.
Как выяснила Washington Post, политик намерен заставить власти Украины отказаться от Крыма и Донбасса, причем в штабе политика эти сведения опровергли. По информации CNN, приступить к реализации своего плана политик намерен либо сразу после победы на выборах (ноябрь 2024-го), либо на следующий день после инаугурации (январь 2025-го).
Украинский президент Владимир Зеленский не раз приглашал Трампа посетить Киев и предупреждал, что не согласится на территориальные уступки. Он также заверил, что переубедил бы Трампа за 24 минуты в его неправоте.
Власти Украины требуют возвращения границ 1991 года и выхода российских войск за их пределы. Российская сторона требует признать ее суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями.
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