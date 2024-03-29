Зеленский заявил о готовности к переговорам до выхода на границы 1991 года

Зеленский заявил о готовности говорить до выхода на границы 1991 года

Зеленский считает, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года. Россия называет вопрос их принадлежности закрытым и требует признать «реалии на земле»

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как стране удастся выйти на границы 1991 года.

По мнению Зеленского, если Украина вернет контроль над территориями, утерянными после февраля 2022 года, другие страны, «которые еще даже сомневаются, поддерживать Украину или нет», в этом случае могут перестать поддерживать Россию, считает украинский президент. И Россия будет готова к диалогу, полагает он.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что намерены вернуть все территории, которые заняла Россия. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022-го — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области после соответствующих референдумов.

После того как Россия включила в свой состав четыре региона, Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. В декабре 2023-го украинский лидер назвал вопрос переговоров с Москвой неактуальным, указав на украинскую «формулу мира», а несколько месяцев спустя Зеленский допустил, что приглашение российской стороны к диалогу возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

«Формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных и т.д. Россия считает ее неприемлемой, исключает переговоры на ее основе и призывает Киев учитывать «реалии на земле».

Российские власти также заявляли, что готовы к диалогу, но указ Зеленского этому препятствует. «Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались», — говорил Путин журналисту Такеру Карлсону. Он подчеркивал, что переговоры с Украиной, странами Европы и США будут вестись только с учетом интересов Москвы.