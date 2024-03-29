 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о готовности говорить до выхода на границы 1991 года

Зеленский заявил о готовности к переговорам до выхода на границы 1991 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский считает, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года. Россия называет вопрос их принадлежности закрытым и требует признать «реалии на земле»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как стране удастся выйти на границы 1991 года.

По мнению Зеленского, если Украина вернет контроль над территориями, утерянными после февраля 2022 года, другие страны, «которые еще даже сомневаются, поддерживать Украину или нет», в этом случае могут перестать поддерживать Россию, считает украинский президент. И Россия будет готова к диалогу, полагает он.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что намерены вернуть все территории, которые заняла Россия. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022-го — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области после соответствующих референдумов.

В Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах
Политика
Дмитрий Кулеба

После того как Россия включила в свой состав четыре региона, Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. В декабре 2023-го украинский лидер назвал вопрос переговоров с Москвой неактуальным, указав на украинскую «формулу мира», а несколько месяцев спустя Зеленский допустил, что приглашение российской стороны к диалогу возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

«Формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных и т.д. Россия считает ее неприемлемой, исключает переговоры на ее основе и призывает Киев учитывать «реалии на земле».

Российские власти также заявляли, что готовы к диалогу, но указ Зеленского этому препятствует. «Пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова? Да мы не отказывались! Они же публично отказались», — говорил Путин журналисту Такеру Карлсону. Он подчеркивал, что переговоры с Украиной, странами Европы и США будут вестись только с учетом интересов Москвы.

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина переговоры Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Спецпосланник Китая раскрыл суть позиций Москвы и Киева по переговорам
Политика
Папа римский снова призвал к переговорам по Украине и Газе
Политика
В Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 16:47
СК сообщил о розыске 4 фигурантов дела о незаконной регистрации мигрантов Общество, 22:42
Зеленский сообщил об ударах по двум ГЭС Политика, 22:16
Минпромторг объяснил решение оспорить права X5 на российскую «дочку» Бизнес, 21:59
Зеленский назначил новых заместителей руководителя Офиса президента Политика, 21:55
Зеленский заявил о готовности говорить до выхода на границы 1991 года Политика, 21:52
Премьер Украины назвал сложной ситуацию с энергоснабжением страны Политика, 21:48
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 21:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Ставропольском крае Политика, 21:37
«Динамо» впервые с сентября проиграло в РПЛ, крупно уступив клубу Карпина Спорт, 21:30
Зеленский решил назначить экс-секретаря СНБО послом в Молдавии Политика, 21:20
На Украине объявили в розыск главу МИД Приднестровья Игнатьева Политика, 21:09
Минюст признал иноагентами депутата Вишневского и «Первый отдел» Политика, 21:09
Wildberries и Ozon ограничили работу пунктов выдачи заказов в Белгороде Бизнес, 21:06
Число пострадавших при ударе дрона в Белгороде выросло до трех Общество, 20:47