Трамп предложил свое посредничество России и Украине
Бывший американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social поинтересовался, возглавить ли ему переговорную группу между Россией и Украиной, пишет Business Insider.
«Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого. На карту поставлен весь мир. Я возглавлю группу?», — написал он.
Трамп также выразил уверенность, что на трубопроводе «Северный поток» произошел саботаж, предупредив о риске «серьезной эскалации или войны». Экс-президент США призвал власти страны к хладнокровию и спокойствию в отношении произошедшего с «Северным потоком». Этот инцидент не должен спровоцировать «большого решения, по крайней мере пока», предупредил Трамп.
Трамп прежде говорил, что до ввода российских войск на Украину считал рост напряженности в этой ситуации «умным способом ведения переговоров». Трамп выражал уверенность, что боевые действия на Украине не начались бы, сохрани он президентский пост. «Не останется ничего, кроме смерти и разрушений», если не будет переговоров между Москвой и Киевом, подчеркивал экс-президент США.
Переговорный процесс между Россией и Украиной оказался заморожен в начале апреля после публикаций о гибели мирных жителей в городе Буча Киевской области, сообщения об этом российские власти считают постановкой и провокацией. Киев предупреждал, что диалог будет невозможно возобновить, если Москва признает референдумы в занятых российскими войсками Херсонской и части Запорожской области Украины, ЛНР и ДНР. «Очередная попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России», — отметил в конце сентября президент Владимир Зеленский.
Еще до проведения референдумов президент Владимир Путин утверждал, что Россия не имеет «никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам». Референдумы провели с 23 по 27 сентября. Военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей, а также власти ДНР и ЛНР предоставили данные, согласно которым избиратели большинством голосов поддержали вхождение регионов в состав России.
Договоры о включении новых регионов в состав России будут подписаны президентом в пятницу, 30 сентября, анонсировали в Кремле.