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Экс-глава ВБ заявил о неготовности Байдена и Трампа к экономике XXI века

Экс-глава ВБ Зеллик заявил о неготовности Байдена и Трампа к экономике XXI века
Байден и Трамп хотят «вернуть США в фантастическое прошлое» и обещают восстановить производство в стране; однако они не понимают, как «построить динамичное и безопасное будущее», считает Роберт Зеллик
Роберт Зеллик
Роберт Зеллик (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп, которые собираются участвовать в выборах в ноябре 2024 года, хотят вернуть страну в «фантастическое прошлое середины XX века», написал в колонке для Wall Street Journal бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик.

Оба они обещают восстановить производство в Соединенных Штатах, но, по мнению Зеллика, ни один из них не понимает, как работает современное производство, и не знает, как «построить динамичное и безопасное будущее» в стране.

«Иностранцы понимают американскую промышленность лучше, чем Джо Байден или Дональд Трамп; они инвестировали $2,1 трлн в производство в США, в том числе $121 млрд в 2021 году, до субсидий Байдена», — пишет Зеллик.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

«Экономика XXI века, включая современное производство, будет зависеть от инноваций в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и технологий общего назначения», — считает экс-глава Всемирного банка. Производство в США становится более высокотехнологичным и требует меньшего числа рабочих, отмечает он. Политики, которые считают, что производственный процесс заключается в «сгибании металла», оторваны от реальности, пишет Зеллик.

Тем временем другие страны адаптируются к экономике XXI века, договариваясь о снижении торговых барьеров и устанавливая стандарты экономической деятельности. В странах Азии действует Всестороннее региональное экономическое партнерство, которое объединяет 15 государств; в Африке функционирует континентальная зона свободной торговли. На этом фоне правительство США поставило американские предприятия в невыгодное положение с точки зрения конкуренции. Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства, другие страны стремятся присоединиться к нему,  отмечает экс-глава ВБ.

По данным института Катона в Вашингтоне, США по-прежнему сохраняют лидирующие позиции в списке стран с самой большой обрабатывающей промышленностью в мире, пишет Зеллик (в 2021 году на долю Соединенных Штатов пришлось 15,9% мировой обрабатывающей промышленности, это больше, чем в Японии, Германии и Южной Корее вместе взятых). Экспорт продукции обрабатывающей промышленности США в период с 2002 по 2021 год вырос более чем вдвое, при этом по объему продаж страна уступает только Китаю продажи уступают только Китаю.

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Роберт Зеллик возглавлял Всемирный банк в 2007-2021 годах. До этого он был заместителем госсекретаря США (2005-2006) и торговым представителем Соединенных Штатов (2001–2005).

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Дональд Трамп Джо Байден Экономика производство Всемирный банк Роберт Зеллик
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