В Кремле подобрали ответ Байдену на слова про Путина

«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: кто так обзывается, тот так и называется, — продолжил Путин. — И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия».

Что Байден прежде говорил о Путине Ранее Джозеф Байден утверждал, что не увидел в глазах Владимира Путина отражения души. «Я сказал: Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза, и мне не кажется, что у вас есть душа», — пересказал свою беседу с Путиным, состоявшуюся в 2011 году, Байден. «Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Мы понимаем друг друга», — добавил Байден, который на момент беседы занимал пост вице-президента США, а Путин — премьер-министра России. В 2018 году Байден, не занимавший тогда официальных постов, заявил, что Россия управляется «головорезами КГБ». Администрации всех трех последних президентов США (Барака Обамы, Дональда Трампа и Джозефа Байдена) возлагали на российское руководство ответственность за гибель людей в войнах в Грузии и на Украине, говорили о доказанной причастности российского руководства к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании (в результате которого погибла британка Дон Стерджесс), обвиняли в причастности к гибели оппозиционных политиков и журналистов. Российские официальные лица последовательно отвергали причастность российского государства ко всем этим инцидентам.

Что еще предпримет Москва

Высказывания Байдена в Кремле оценили как беспрецедентные. «Конечно, такого не было в истории», — сказал журналистам Песков. Пока единственным ответным шагом Москвы стал вызов посла Антонова в Москву. Темой его консультаций в МИД России должна стать дальнейшая политика в отношениях с США.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень», — заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик», — сказала также она.

При этом в тексте заявления российского внешнеполитического ведомства приезд Антонова в Москву не был увязан с высказываниями Байдена. Более того, Смоленская площадь призвала и журналистов использовать термин «приглашение», а не «отзыв».

Вызов посла для консультации — это то, что в дипломатической практике называется «демарш», пояснил РБК бывший посол России в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. «Посла обычно вызывают, если есть неудовлетворенность политикой государства, в котором он находится. Это демонстративная акция — показать, что не все в наших отношениях благополучно. И если хочется узнать информацию из первых рук», — сказал, в свою очередь, бывший посол России в Японии Александр Панов. Если посол какое-то время не вернется, то уровень отношений будет понижен до временного поверенного в делах, но, судя по заявлению Захаровой, такое не планируется, обратил внимание Панов.

Вызов посла в Москву — мера сильная, но рутинная, и кроме выражения недовольства ничего за собой не несет, обращает внимание председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Чем бы ни объяснялось высказывание Байдена (можно было бы предположить, что он не понял вопроса, хотя этого не было), оно совершенно вопиющее», — категоричен Лукьянов. По его мнению, за отъездом Антонова должна последовать заморозка отношений с Вашингтоном. «Сейчас в отношениях России и США не сохранилось ничего такого, отказ от чего вел бы к реальным негативным последствиям для отношений стран. Повестка свелась к небольшому набору тем, временное прекращение взаимодействия по которым глобально ничего не изменит — будь это Сирия, КНДР или стратегический баланс сил», — объясняет Лукьянов свою точку зрения. США привыкли, что ни одна из стран не готова идти на сокращение отношений с Вашингтоном, поэтому тактика заморозки могла бы его отрезвить, заключает он.

Когда страны отзывали послов В феврале 2014 года, во время присоединения Крыма, Россия отозвала из Киева посла Михаила Зурабова. В июне того же года он вернулся и посетил инаугурацию президента Петра Порошенко. Проработал Зурабов до 2016 года, когда был снова отозван. С тех пор на Украине российского посла нет, а дипломатическую миссию возглавляет временный поверенный Александр Лукашик. В 2006 году Россия отзывала своего посла из Грузии Вячеслава Коваленко. Это было сделано на фоне задержания в Грузии шестерых российских военнослужащих, которых Тбилиси подозревал в шпионаже и разведдеятельности. В 2007 году посол вернулся, но в 2008 году дипломатические отношения между странами были прерваны. В августе 2020 года посол Украины в Минске Игорь Кизим впервые в истории отношений был отозван для консультаций после передачи России «боевиков» ЧВК, выдачи которых добивался и Киев. В украино-белорусских отношениях возникла «новая реальность», объяснял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вернулся посол в Минск уже в сентябре. В европейской практике отзыв послов не редкость. Турция отзывала послов из Германии и США на фоне ухудшения отношений, всякий раз они возвращались обратно. Франция в 2020 году отзывала посла из Турции.

Судя по реакции Путина и вчерашним действиям МИДа, Москва не намерена сиюминутно идти на какое-то обострение, считает директор Центра перспективных американских исследований МГИМО Максим Сучков. «Думаю, в Кремле нет иллюзий по поводу того, как в Вашингтоне видят российское руководство. Вчерашний эпизод — свидетельство того, что настало время серьезной ревизии отношений с США, время перезагрузок ушло. Россия закрепилась в качестве внутриполитического фактора в США: ею можно пугать, под «российскую угрозу» принимать какие-то внутренние законы и бороться с трампистами», — описывает положение эксперт. Для российского руководства такое положение, очевидно, неприемлемо, но и намерения сжигать мосты пока нет, указывает эксперт. По его мнению, выбирая ответ, Москва будет ориентироваться на конкретные действия и решения администрации, а не на слова Байдена, ориентированные на широкую аудиторию.

На что могут пойти США

В интервью ABC Байден подчеркнул, что США продолжат диалог с Россией по вопросам, которые представляют интерес для обеих сторон. В качестве примера он привел свое решение продлить с Россией Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. По словам Байдена, такое решение представляло важность для всего человечества, так как позволило минимизировать риски ядерной катастрофы.

Однако уже известно, что американская администрация введет новые санкции против России. Их анонсировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Причина — результаты исследования Управления национальной разведки США, которое утверждает, что в президентские выборы осенью 2020 года пытались вмешаться Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская террористическая группировка «Хезболла». Американская разведка не зафиксировала попыток со стороны Москвы совершить кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» Байдена, говорится в докладе американской разведки.

Последние санкции США против России были введены в начале марта. В частности, США ограничивают получение американского финансирования рядом российских организаций. Рестрикции также предполагают введение ограничений против третьих лиц, которые сотрудничают с российскими структурами в сфере энергетики и обороны. В Россию запрещен экспорт товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерии «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т. п.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

В теории отношения России и США могут ухудшиться еще больше, затронув те каналы сотрудничества, которые остаются открытыми. Во-первых, до сих пор США избегали санкций, которые препятствовали бы сотрудничеству двух стран в космосе. Во-вторых, Вашингтон не вводит жестких санкций, полностью ограничивающих покупку российского госдолга или российской энергетики. В-третьих, США и Россия по-прежнему сохраняют дипломатические отношения. Страны ведут сотрудничество прежде всего по вопросам, связанным с контролем над вооружениями и Ближним Востоком.

По мнению научного сотрудника американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиана Хесса, слова Байдена не должны никого удивлять. «Я думаю, мы уже перешли тот рубеж, когда утвердительный ответ Байдена на вопрос о том, убийца ли Путин, кого-то шокировал. Конечно, такие заявления в отношении лидера государства приковывают к себе внимание, но мало кто сомневался, что в США о российском лидере думают в таких категориях», — сказал он РБК. «Кроме того, Путин сам в некотором роде приложил руку к созданию такого имиджа для себя», — добавил эксперт.

Несмотря на жесткую риторику, Байден не пойдет на жесткую эскалацию в отношениях с Россией, считает Хесс. «Байден может расширить существующие санкции, может быть, добавит в черный список еще несколько компаний <...>. Стоит помнить, что санкции эффективны только в тех условиях, когда «красные линии» для их использования оговорены заранее и когда жесткие меры применяются безотлагательно», — говорит аналитик. По мнению Хесса, бывший президент США Дональд Трамп таких линий не очертил и Байден пока тоже публично не установил критерии для введения более жестких мер воздействия.