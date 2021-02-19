Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект»

По словам президента США, подорвав трансатлантическое единство, Кремлю будет проще угрожать отдельным странам

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Джо Байден обвинил Россию в попытке ослабить НАТО и «европейский проект». Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

США должны противостоять тем, кто пытается представить как нечто нормальное репрессии, заявил он. «Это то, как мы должны отнестись к угрозе из России. Кремль атакует нашу демократии и пытается ослабить нашу систему ценностей», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что президент России Владимир Путин пытается ослабить «европейский проект», чтобы не вести переговоры с сильным союзом, а иметь возможность угрожать отдельным государствам.

По его мнению, сейчас мир находится на перепутье: есть те, кто считает, что править должны автократы, но есть и те, кто продолжает верить в демократию. Байден подчеркнул, что США остаются привержены НАТО и верят в ст. 5 устава Североатлантического альянса, которая гласит, что атака на одного — это атака на всех.