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Политика ,  
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Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект»

По словам президента США, подорвав трансатлантическое единство, Кремлю будет проще угрожать отдельным странам
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Джо Байден обвинил Россию в попытке ослабить НАТО и «европейский проект». Об этом он заявил в ходе выступления по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

США должны противостоять тем, кто пытается представить как нечто нормальное репрессии, заявил он. «Это то, как мы должны отнестись к угрозе из России. Кремль атакует нашу демократии и пытается ослабить нашу систему ценностей», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что президент России Владимир Путин пытается ослабить «европейский проект», чтобы не вести переговоры с сильным союзом, а иметь возможность угрожать отдельным государствам.

Байден заявил о «хрупкой демократии» после оправдания Трампа
Политика
Фото:Evan Vucci / AP

По его мнению, сейчас мир находится на перепутье: есть те, кто считает, что править должны автократы, но есть и те, кто продолжает верить в демократию. Байден подчеркнул, что США остаются привержены НАТО и верят в ст. 5 устава Североатлантического альянса, которая гласит, что атака на одного — это атака на всех.

Поэтому столь важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул американский лидер. И поэтому необходимо противодействие хакерским атакам со стороны России, заключил он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО. По его словам, Москва подрывает прозрачность и предсказуемость. «Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом», — заявил он.

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В декабре 2020 года НАТО представил стратегический отчет, согласно которому, Россия проводит «устрашающие военные операции» в непосредственной близости от стран-участниц альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позднее заявил, что Североатлантический альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией. «Если Россия хочет столкновения, мы готовы. Если она хочет сотрудничать, мы будем рады», — заключил он.

Авторы
Виктория Тютина, Полина Химшиашвили
Джо Байден Россия Запад НАТО
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