Песков назвал «очень плохим» высказывание Байдена о Путине

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Слова президента США Джозефа Байдена в интервью ABC News о президенте России Владимире Путине очень плохие и свидетельствуют о нежелании налаживать отношения с Москвой. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, стоит ли окончательно отозвать посла России из США, Песков ответил отрицательно: «По послу нужно обращаться в МИД, давайте будем точны в формулировках. Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений. Больше мне нечего добавить». Он также не смог сказать, заслушает ли Путин российского посла в США. «В настоящий момент нет таких конкретных планов, но посол в любом случае будет в Москве, он будет в Москве не один день, в случае необходимости президент примет решение о заслушивании посла», — пояснил представитель Кремля.

Песков расценил как очень плохие не только высказывания Байдена, но и российско-американские отношения в целом.