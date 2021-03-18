Белый дом пообещал вскоре сообщить о новых санкциях против России

Власти США в ближайшее время сообщат о новых ограничениях, которые намерены предпринять в отношении России. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», — сказала она.

Псаки отметила, что администрация президента США Джо Байдена не собирается идти по пути его предшественника Дональда Трампа и будет оказывать давление на Россию.

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