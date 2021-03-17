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Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей

Байден рассказал, что в разговоре с Путиным предупредил об ответственности за вмешательство в выборы, но обещал продолжить сотрудничать с Россией. На вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что лично предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы. Об этом Байден рассказал в интервью ABC News.

Журналист спросил Байдена о заявлении американской разведки о вмешательстве некоторых стран, в том числе России, в президентские выборы. Байден в ответ рассказал, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января.

«У нас был долгий разговор. <...> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: « Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — ответил Байден.

«Он заплатит за это», — пообещал американский президент.

Далее журналист продолжил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» «Ммм, да», — ответил Байден.

Вместе с тем Байден заявил, что можно «делать два дела одновременно» и сотрудничать в тех областях, где «совместная работа в наших общих интересах». Например, он напомнил о решении продлить с Россией Договор об ограничении стратегических вооружений.

США введут санкции против России из-за вмешательства в выборы-2020
Политика
Фото:Alex Brandon / AP

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РБК направил запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

Управление национальной разведки США 16 марта опубликовало отчет, в котором говорилось, что во время президентских выборов в США в 2020 году разведка не фиксировала попыток со стороны России организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» Байдена. «Мы полагаем, что президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США», — говорится в отчете.

Вашингтон пообещал ввести санкции против стран, упомянутых в отчете, однако официально никто не сообщал ни об объеме санкций, ни об их фигурантах. Телеканал CNN, ссылаясь на трех представителей Госдепартамента США, сообщил, что Белый дом объявит о санкциях уже на следующей неделе. Собеседники не раскрыли никаких подробностей, но заметили, что они будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.

В Кремле отвергли эти обвинения. Выводы американской разведки о том, что Россия вмешивалась в президентские избирательные кампании в США в 2016 и 2020 годах, безосновательны и бездоказательны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году», — сказал он и добавил, что российские власти не участвовали ни в каких кампаниях против кого-либо из кандидатов. Подобные заявления, считает Песков, повод поставить вопрос о новых санкциях.

В посольстве России ответили на обвинения США во вмешательстве в выборы
Политика
Фото:Timothy D. Easley / AP

Автор
Владислав Гордеев
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