Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей

Байден рассказал, что в разговоре с Путиным предупредил об ответственности за вмешательство в выборы, но обещал продолжить сотрудничать с Россией. На вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что лично предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы. Об этом Байден рассказал в интервью ABC News.

Журналист спросил Байдена о заявлении американской разведки о вмешательстве некоторых стран, в том числе России, в президентские выборы. Байден в ответ рассказал, что говорил об этом с Путиным по телефону в конце января.

«У нас был долгий разговор. <...> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: « Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — ответил Байден.

«Он заплатит за это», — пообещал американский президент.

Далее журналист продолжил: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» «Ммм, да», — ответил Байден.