США расширят санкции против России из-за отравления Навального

В Россию запретят поставлять товары, которые связаны с национальной безопасностью и оружие. Также власти приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, поставленного России.

Джо Байден (Фото: Carlos Barria / Reuters)

США расширят торговые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении ведомства.

«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием», — говорится в заявлении.

Санкции будут включать новые экспортные ограничения и вступят в силу 18 марта.

власти США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью;

также власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию;

помимо этого, США внесли Россию в список стран с которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре США. Запрет вступит в силу 18 марта;

исключения коснутся операций в рамках сотрудничества государств в области космоса, а также в области в области коммерческих космических запусков — до 1 сентября. Помимо России, в этот список входят еще 13 стран, в том числе Афганистан, Ирак, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.

Новые ограничения являются продолжением санкций, введенных Минторгом в начале марта. Тогда под ограничения попали девять российских компаний — ГК «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб», а также против 27-го Научного центра Минобороны. В США считают, что эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.