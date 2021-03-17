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Дело Навального ,  
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США расширят санкции против России из-за отравления Навального

В Россию запретят поставлять товары, которые связаны с национальной безопасностью и оружие. Также власти приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, поставленного России.
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Carlos Barria / Reuters)

США расширят торговые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении ведомства.

«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию в связи с отравлением химическим оружием», — говорится в заявлении.

Санкции будут включать новые экспортные ограничения и вступят в силу 18 марта.

  • власти США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью;
  • также власти США приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию;
  • помимо этого, США внесли Россию в список стран с которым полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре США. Запрет вступит в силу 18 марта;
  • исключения коснутся операций в рамках сотрудничества государств в области космоса, а также в области в области коммерческих космических запусков — до 1 сентября. Помимо России, в этот список входят еще 13 стран, в том числе Афганистан, Ирак, Ливия, Сомали, Южный Судан и Зимбабве.

Новые ограничения являются продолжением санкций, введенных Минторгом в начале марта. Тогда под ограничения попали девять российских компаний — ГК «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб», а также против 27-го Научного центра Минобороны. В США считают, что эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

США назвали условия для России избежать новых санкций из-за Навального
Экономика
Фото:Ron Przysucha / Global Look Press

Материал дополняется.

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