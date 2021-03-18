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Эксперты объяснили смысл приглашения посла России в США в Москву

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву, чтобы показать, что Россия не довольна американской политикой и высказываниями властей США. Об этом рассказали опрошенные РБК эксперты.

«Отзыв посла для консультации — это то, что в дипломатической практике называется «демарш». <...> Мы <...> хотим показать серьезное неудовлетворение тем, что происходит по вине американской стороны в наших взаимоотношениях, как себя ведут высшие политические лидеры, что они позволяют себе говорить», — указал бывший посол России в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Захарова объяснила решение пригласить посла России в США в Москву
Политика
Анатолий Антонов

По его словам, в современном мире не реальной необходимости отзывать посла на родину для консультации. Нужные указания он может получать дистанционно, у дипломатов есть техническая возможность ежедневно вести конфиденциальные переговоры с властями.

Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов добавил РБК, что посла могли вызвать, чтобы прояснить ситуацию о том, как на самом деле обстоят дела в Вашингтоне. «Бывает, что заявления, которые, например, делает президент, не так однозначны и хочется узнать информацию из первых рук», — пояснил эксперт.

Антонова пригласили в Москву вечером 17 марта. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что для России сейчас главное — определить «пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, которые заведены Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик». По ее словам, именно об этом и пойдет речь на консультациях Антонова с МИДом и другими ведомствами.

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Вызову Антонова предшествовало интервью президента США Джо Байдена, в котором американский лидер рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Байден заявил, что предупредил Путин об ответственности за вмешательство в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей.

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