«Ъ» узнал имя возможного нового посла США в России
США направили России запрос на агреман (согласие) на кандидатуру нового посла в Москве, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, речь идет о 69-летнем спецпосланнике США по Ливии Ричарде Норланде.
По данным «Ъ», кандидатуру Норланда выдвинула еще предыдущая американская администрация, а новая не стала ее отзывать.
Ричард Норланд — американский дипломат более чем с 40-летним стажем службы. Он владеет русским, французским, норвежским и латышским языками. Карьера Норланда началась в 1980 году, он работал в посольствах США в Бахрейне, Норвегии, Москве. В 1993 году он служил представителем США и исполняющим обязанности главы миссии в миссии ОБСЕ в Грузии, занимаясь конфликтами в Южной Осетии и Абхазии, а затем посетил Чечню в аналогичном качестве. В 2000-х годах Норланд стал заместителем главы миссии в Афганистане (2005–2007), затем был послом в Узбекистане (2007–2010) и Грузии (2012–2013). В 2020-х годах он был специальным посланником США в Ливии.
РБК направил запрос в посольство и Госдеп США.
С 2023 года послом США в России является Линн Трейси, первая женщина во главе американской дипмиссии в Москве за всю историю отношений двух стран.
Послом России в США с 2017 года был Анатолий Антонов. Свою работу он завершил в октябре 2024 года. В ноябре того же года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле определились с кандидатурой нового главы дипмиссии в США и назначения «можно в обозримой перспективе ожидать».
В конце ноября МИД сообщил, что новым послом России в США станет Александр Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИДа, бывший посол России в Канаде. Однако официально на должность Дарчиев пока не назначен, так как Вашингтон не дал на это официального согласия. 31 января 2025 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подвижек с агреманом новому послу России в США нет, а ситуация «постепенно приближается к тревожной зоне». Замглавы МИДа отметил, что без посла любая дипломатическая миссия функционирует не столь эффективно, как это необходимо.
9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости» заявила, что Москва определила кандидатуру нового посла в США, но согласия Вашингтона пока не получено: «Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен».
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