Что означает для Киева требование США провести президентские выборы

Спецпосланник Дональда Трампа заявил, что Украина должна до конца года провести президентские и парламентские выборы. В Киеве эту идею отвергли. Москва уже давно называет руководство Украины нелегитимным

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Что от Украины потребовали США

США хотели бы, чтобы Украина провела до конца 2025 года президентские и парламентские выборы — особенно если в ближайшие месяцы Киев и Москва согласуют перемирие. Об этом 1 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпосланника президента США по урегулированию украинского конфликта Кита Келлога. «В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они [украинские власти] это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии, — приводит его слова агентство. — В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться».

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен урегулировать украинский конфликт в кратчайшие сроки, однако конкретные детали мирного плана Вашингтона до сих пор не обнародованы. По словам трех источников Reuters, в новой администрации США продолжают работать над мирным планом, никаких политических решений еще не принято, а в качестве одного из вариантов в Вашингтоне обсуждают идею о том, чтобы в рамках первоначального перемирия подтолкнуть Киев к тому, чтобы провести всеобщие выборы.

В Киеве идею Келлога отвергли. Cоветник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин 2 февраля заявил Reuters, что оценить позицию Вашингтона по нескольким цитатам из интервью Келлога сложно. «Но если его план — это только прекращение огня и выборы, то это провальный план — Путина не запугать только этими двумя вещами», — сказал советник Зеленского. И добавил, что Киев помнит, как «глубоко и мудро» на встрече с Зеленским Трамп говорил о ситуации и о том, «что на самом деле может оказать давление на Путина».

Идею президентских выборов на Украине раскритиковал и соперник Зеленского на выборах 2019 года, президент республики в 2014–2019 годах Петр Порошенко. По его оценке, от них выиграет только российская сторона. «Вы знаете, что означают выборы в Украине сейчас? Убийство единства. Потому что выборы — это всегда борьба. А единства не может быть во время выборов. Об этом знает любая демократия», — говорится в заявлении экс-президента, размещенном на сайте его партии «Европейская солидарность».

Российское руководство неоднократно говорило, что считает нынешнее руководство Украины нелегитимным и что это ставит под вопрос возможность мирных переговоров. «Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — сказал 28 января президент России Владимир Путин. Он также предупредил, что «юристы должны нам подтвердить легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти [мирные] соглашения».

Зеленский ранее говорил, что США должны сначала провести консультации с Украиной, а уже потом он хотел бы видеть «за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян». 3 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что «украинский президент не имеет права на такие переговоры», и упомянул указ 2022 года, которым Зеленский «констатировал невозможность проведения переговоров» с Путиным. Слова Келлога Песков оценил положительно. «Сама идея проведения выборов на Украине здесь с точки зрения легитимизации руководства — а хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта, — поэтому, безусловно, эта тема важная, и понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе», — сказал пресс-секретарь президента России.

Что значит предложение Вашингтона

Пока неизвестно, как конкретно будет сформулирована идея проведения выборов — насколько США увяжут ее с возобновлением помощи Украине и в целом с двусторонними отношениями, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Полагаю, сейчас идет двустороннее зондирование позиций. Какой-то шаг сделали США, на него последовала предсказуемая реакция Киева, и теперь мяч опять на американской стороне, — сказал РБК эксперт. — Важно понять, насколько ключевым или факультативным будет американское требование. Украинская сторона будет исходить из этого». По оценке Кортунова, для украинского руководства тема выборов сейчас неактуальна, и оно хотело бы их на неопределенный срок отложить.

Член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов считает, что Трамп, который обещал урегулировать украинский конфликт за один день, сейчас начинает понимать, что здесь много условий, увязанных с позицией России; тема выборов — один из многих нюансов. «Трампу нужно подвести к столу переговоров Путина и Зеленского, и он видит, что сейчас это практически невозможно, — сказал РБК эксперт. — Он стал упирать на выборы, чтобы придать Зеленскому или кому-либо еще некую легитимность».

Теоретически выборы провести можно, продолжает Гарбузов, — в конце концов, боевые действия идут не на всей территории Украины. «Но даже если они состоятся, наверняка появится еще какое-то препятствие на пути к переговорам, — продолжил эксперт. — Кроме того, должна быть конкретная цель этого диалога. Какова его задача — достижение компромисса, который устроит обе стороны? А есть ли такой компромисс? Думаю, стороны к нему пока не пришли. Если бы он виртуально существовал, думаю, Россия и Украина без Трампа сообразили бы, что надо нацеливаться на переговоры».

По оценке Гарбузова, Трамп смотрит на украинский конфликт упрощенно и, вероятно, вскоре придет к выводу, что его попытки урегулирования заходят в тупик.