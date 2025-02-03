Что означает для Киева требование США провести президентские выборы

Что означает для Киева требование США провести президентские выборыВ Вашингтоне считают, что они должны состояться до конца года
Что от Украины потребовали США
США хотели бы, чтобы Украина провела до конца 2025 года президентские и парламентские выборы — особенно если в ближайшие месяцы Киев и Москва согласуют перемирие. Об этом 1 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпосланника президента США по урегулированию украинского конфликта Кита Келлога. «В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они [украинские власти] это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии, — приводит его слова агентство. — В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться».
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен урегулировать украинский конфликт в кратчайшие сроки, однако конкретные детали мирного плана Вашингтона до сих пор не обнародованы. По словам трех источников Reuters, в новой администрации США продолжают работать над мирным планом, никаких политических решений еще не принято, а в качестве одного из вариантов в Вашингтоне обсуждают идею о том, чтобы в рамках первоначального перемирия подтолкнуть Киев к тому, чтобы провести всеобщие выборы.
В Киеве идею Келлога отвергли. Cоветник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин 2 февраля заявил Reuters, что оценить позицию Вашингтона по нескольким цитатам из интервью Келлога сложно. «Но если его план — это только прекращение огня и выборы, то это провальный план — Путина не запугать только этими двумя вещами», — сказал советник Зеленского. И добавил, что Киев помнит, как «глубоко и мудро» на встрече с Зеленским Трамп говорил о ситуации и о том, «что на самом деле может оказать давление на Путина».
Идею президентских выборов на Украине раскритиковал и соперник Зеленского на выборах 2019 года, президент республики в 2014–2019 годах Петр Порошенко. По его оценке, от них выиграет только российская сторона. «Вы знаете, что означают выборы в Украине сейчас? Убийство единства. Потому что выборы — это всегда борьба. А единства не может быть во время выборов. Об этом знает любая демократия», — говорится в заявлении экс-президента, размещенном на сайте его партии «Европейская солидарность».
Российское руководство неоднократно говорило, что считает нынешнее руководство Украины нелегитимным и что это ставит под вопрос возможность мирных переговоров. «Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — сказал 28 января президент России Владимир Путин. Он также предупредил, что «юристы должны нам подтвердить легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти [мирные] соглашения».
Зеленский ранее говорил, что США должны сначала провести консультации с Украиной, а уже потом он хотел бы видеть «за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян». 3 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что «украинский президент не имеет права на такие переговоры», и упомянул указ 2022 года, которым Зеленский «констатировал невозможность проведения переговоров» с Путиным. Слова Келлога Песков оценил положительно. «Сама идея проведения выборов на Украине здесь с точки зрения легитимизации руководства — а хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей в плане урегулирования конфликта, — поэтому, безусловно, эта тема важная, и понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе», — сказал пресс-секретарь президента России.
Что значит предложение Вашингтона
Пока неизвестно, как конкретно будет сформулирована идея проведения выборов — насколько США увяжут ее с возобновлением помощи Украине и в целом с двусторонними отношениями, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Полагаю, сейчас идет двустороннее зондирование позиций. Какой-то шаг сделали США, на него последовала предсказуемая реакция Киева, и теперь мяч опять на американской стороне, — сказал РБК эксперт. — Важно понять, насколько ключевым или факультативным будет американское требование. Украинская сторона будет исходить из этого». По оценке Кортунова, для украинского руководства тема выборов сейчас неактуальна, и оно хотело бы их на неопределенный срок отложить.
Член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов считает, что Трамп, который обещал урегулировать украинский конфликт за один день, сейчас начинает понимать, что здесь много условий, увязанных с позицией России; тема выборов — один из многих нюансов. «Трампу нужно подвести к столу переговоров Путина и Зеленского, и он видит, что сейчас это практически невозможно, — сказал РБК эксперт. — Он стал упирать на выборы, чтобы придать Зеленскому или кому-либо еще некую легитимность».
Теоретически выборы провести можно, продолжает Гарбузов, — в конце концов, боевые действия идут не на всей территории Украины. «Но даже если они состоятся, наверняка появится еще какое-то препятствие на пути к переговорам, — продолжил эксперт. — Кроме того, должна быть конкретная цель этого диалога. Какова его задача — достижение компромисса, который устроит обе стороны? А есть ли такой компромисс? Думаю, стороны к нему пока не пришли. Если бы он виртуально существовал, думаю, Россия и Украина без Трампа сообразили бы, что надо нацеливаться на переговоры».
По оценке Гарбузова, Трамп смотрит на украинский конфликт упрощенно и, вероятно, вскоре придет к выводу, что его попытки урегулирования заходят в тупик.
Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны были пройти в октябре 2023 года и 31 марта 2024-го соответственно. Официально срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Отказ от выборов Киев обосновывает тем, что с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение (Рада продлевает его каждые три месяца), а закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Избирательный процесс можно будет возобновить после того, как режим военного положения перестанет действовать, — в Избирательном кодексе (ст. 20) уточняется, что дата выборов должна быть назначена в течение месяца после прекращения действия военного положения.
В октябре 2024 года офис президента Украины сообщил, что выборы главы государства пройдут сразу после окончания боевых действий. «Зеленский хочет, чтобы все солдаты и беженцы за границей могли проголосовать. На сегодняшний день все ресурсы должны идти на войну», — пояснял тогда глава офиса Андрей Ермак.
Владимир Зеленский в начале 2025 года назвал следующее условие для проведения выборов — завершение горячей фазы конфликта для Украины на позиции силы: «Если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, после этого можно думать, чтобы не было военного положения в Украине». «А если не будет военного положения, то в принципе дальше парламент поддержит ту или иную дату выборов», — заявил он в январе в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).
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